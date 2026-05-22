宏基傢俬專業翻新工場 提供精湛手藝與貼心服務

宏基傢俬於九龍灣工業中心擁有兩個自家翻新工場，分別是油漆工場和翻捫梳化工場。工場師傅擁有超過40多年經驗，絕對稱得上手藝精湛的專家。油漆工場是宏基傢俬一個重要部份，為客戶提供家具優質油漆服務。師傅們運用豐富經驗和專業知識，為家具塗上平滑、持久的優質油漆，確保家具表面美觀和保護。翻捫梳化工場則專注提供梳化及餐椅和其他軟墊家具的翻新服務，師傅們擁有深厚專業知識，能夠修復和改造各種不同款式和材質的梳化及餐椅。無論是梳化軟墊需要更換、修復還是重新設計，都能夠以優質工藝和細緻手工，為客戶打造出舒適、美觀的梳化及餐椅。

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