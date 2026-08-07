首本舞貔貅文化書《尋貅探古：舞貔貅及文化傳承》面世 細說客家傳統與非遺保育之路

貔貅是民間傳說中招財辟邪的瑞獸，據說可納財開運、鎮宅化險。以往每逢喜慶佳節、商戶開張，一些客家族群會舞動貔貅，以祈福驅邪、招財聚寶。舞貔貅是香港重要的傳統民俗表演藝術，曾一度面臨失傳危機，幸而在2014年獲正式納入香港非物質文化遺產清單，這項傳統才得以受到重視、煥發新生。舞貔貅不僅是節慶的視覺焦點，更承載豐厚的歷史與文化記憶。香港首本專門介紹舞貔貅文化的書藉《尋貅探古：舞貔貅及文化傳承》正式隆重面世，此書以深入淺出的筆觸梳理舞貔貅的歷史源流與外貌特色，並細緻探討其與客家文化之緊密關係，讓讀者得以窺見其深厚的人文底蘊。同時，書中介紹了香港大半個世紀舞貔貅的發展歷程、技藝與傳承。內容從貔貅的歷史傳說與紮作外貌特色切入，深入探討其與客家文化的深厚淵源，以及舞貔貅訓練在香港的發展歷程，也剖析了本土客家功夫「南鷹爪」拳法如何融入舞貔貅技藝之中的由來與展演特色，並針對當下發展困境，聚焦於香港舞貔貅的保育工作，探討如何在創新中能讓這項獨特而歷史悠久的傳統表演在社區得以「活化保育」及推廣，了解此項非物質文化遺產在現代社會的延續與活化，既具知識性亦富實用價值。此書由鷹鶴綜合派創辦人歐紹永師傅主篇，其弟子陳漢傑師傅及嚴運才師傅協助整理篇制，並聯同中華傳統文化研究學者劉銳業博士及推廣中華傳統文化工作者鄭潔儀女士一同篇寫。本書不僅是文化研究的重要成果，亦為推動非物質文化遺產保育提供珍貴參考。