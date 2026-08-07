利苑飲食集團呈獻多款尊貴月餅禮盒 匯聚傳統與創新 點亮佳節團聚時刻

為迎接一年一度的中秋佳節，利苑飲食集團秉承對頂級食材與極致工藝的堅持，今年誠意呈獻多款尊貴月餅禮盒。所有月餅均於香港自家餅房百分百香港製造，採用獨家秘方精製，皮薄鬆軟、香濃幼滑，配以高貴時尚的包裝，盡顯送禮品味。 今年集團特別主打3款熱賣佳品——精緻小巧並融入環保概念、完美結合流心奶黃與傳統風味的「雙聚嚐月禮盒」；嚴選金黃飽滿且極致起沙漏油鹹蛋黃的經典「雙黃白蓮蓉月餅」；以及集人氣、健康與經典於㇐身、能㇐次滿足不同喜好的「精選月餅禮盒」。無論是商務餽贈或與摯愛團聚享用，皆為佳節賞味首選。

所有月餅禮券現於全線分店及網店同步發售。 星級月餅系列，共7款不同禮盒：

雙聚嚐月禮盒（5個） 匯聚傳統與創新，精緻禮盒包含「迷你流心奶黃月餅」4個及「雙黃白蓮蓉月餅」1個，盡嚐經典與現代風味，而全面升級至流心餡料之迷你奶黃月餅口感及層次更為突出。 包裝設計亦貫徹可持續理念，特別選用獲FSC認證的環保紙張製作，體現對環境保護的重視，無論作為節日贈禮或自用，皆為別具心意的卓越之選。 迷你流心奶黃月餅（8個） 嚴選優質鹹蛋黃及上乘材料精心烘焙，搭配升級配方的濃郁流心奶黃，入口即化，奶香與鹹香交織，帶來豐盈細膩的味覺層次，餘味悠長。

迷你軟心陳皮紅豆月餅（8個） 自家精心研製，嚴選上等紅豆與陳釀優質陳皮，以細膩工藝慢火熬製，完美糅合紅豆蓉的清甜幼滑與陳皮的醇厚甘香。餡心細膩柔滑，風味層層遞進，㇐口即享獨特軟心滋味，廣受各界人士喜愛。 精選月餅禮盒（4個） 人氣「開心果五仁月餅」與健康「雙黃低糖豆沙月餅」載譽歸來，搭配經典「雙黃白蓮蓉月餅」及「雙黃蓮蓉月餅」，每款1個，獨具特色，滿足不同喜好。 雙黃白蓮蓉月餅（4個） 嚴選油潤飽滿的鹹蛋黃，搭配以頂級湘蓮自家精製的白蓮蓉，甜度適中，口感順滑，散發濃郁蓮香與甘甜風味。作為利苑歷年熱銷之選，堪稱中秋必試佳品。

雙黃蓮蓉月餅（4個） 延續傳統製餅工藝，選用頂級湘蓮研磨而成的蓮蓉香滑柔順，配上精選足油鹹蛋黃，香氣馥郁，油而不膩，完美演繹經典滋味。 開心果五仁月餅（4個） 素食精選，以腰果、核桃、南杏、欖仁及瓜子五款優質堅果入饌，更融合香醇開心果，呈現別具個性的健康滋味。淡雅果仁香氣與酥脆細膩口感交織，每㇐口皆滿載醇厚堅果風味。 各款月餅券可於利苑各分店 及 網店選購。 8 月下旬起將於各大百貨超市加設展銷專櫃，詳情請稍後參閱利苑網站。