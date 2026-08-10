新加坡知名糕點品牌老成昌香港首推「椰香蝶豆花蛋糕」 天然蝶豆花調製夢幻藍調　OCBC華僑銀行客戶專屬購物禮遇　全線產品低至75折

新加坡知名糕點品牌老成昌（Old Seng Choong）香港首間亦是唯一分店，今夏全新推出夏日新產品「椰香蝶豆花蛋糕」，以亞洲藍色蝶豆花天然花瓣色素調製，呈現迷人藍色外觀，配搭淡淡椰子清香，口感輕盈蓬鬆，為炎炎仲夏帶來一抹清新滋味，亦是打卡自拍的最佳之選。品牌由創辦人兼主廚Daniel Tay一手打造，將父輩傳承的古早味與西式烘焙技藝融為一體，屢獲國際獎項肯定，成為新加坡人氣手信之選。老成昌香港店坐落於OCBC華僑銀行全新中環分行內，此分行為銀行首間「銀行 ╳ 生活零售」分行，讓中環金融核心地帶溢著陣陣班蘭清香。

全新推出 「椰香蝶豆花蛋糕」 為迎接盛夏，老成昌從新加坡地道蝶豆花中汲取靈感，推出全新「椰香蝶豆花蛋糕」，將亞洲藍色蝶豆花的天然色澤注入經典戚風蛋糕之中，配以淡淡椰香，打造出一款專屬於夏日的浪漫甜點，為蛋糕系列注入清新驚喜。

椰香蝶豆花蛋糕 $240 · 新加坡製造，以蝶豆花天然花瓣色素調製

· 口感輕盈蓬鬆，淡淡椰香

· 不含人工色素，天然花瓣萃取

由藍色蝶豆花萃取的天然色素，令蛋糕內部呈現迷人藍色，極具浪漫情懷，如夏日晴空般澄澈通透。融入淡淡椰子清香，口感輕盈蓬鬆為經典戚風增添一份熱帶風情。特別適合喜歡清爽口味的健康甜點愛好者，亦是仲夏完美自拍的理想之選，盡顯品牌對食材與工藝的一貫堅持。 同場呈獻 多款人氣曲奇及蛋捲 老成昌蛋糕系列選用優質天然材料炮製，不添加人工色素及防腐劑，部分品項更每日由新加坡直送香港，讓一眾蛋糕愛好者毋須親身飛往獅城，也能於香港率先品嚐地道滋味。除新品外，老成昌亦帶來多款招牌蛋糕、曲奇及蛋捲產品，讓顧客可一次過品嚐地道獅城滋味：

新加坡風味斑蘭蛋糕 $200 · 新加坡製造，地道班蘭葉原材料

· 選用健康純天然椰糖

這是一款廣受歡迎的班蘭戚風蛋糕，由品牌創辦人兼主廚Daniel Tay一手創作，堅持採用100%新鮮班蘭葉汁提取，搭配日本麵粉、香濃椰奶及馬六甲椰糖製作，不含人工色素及防腐劑。咬一口這款柔軟芳香的班蘭戚風蛋糕，滿溢自然甜味，並帶有一絲椰糖香氣；蛋糕內裡綿軟輕盈且濕潤，外層呈漂亮金棕色，散發誘人香氣。 斑蘭蛋卷 $100 · 融入班蘭葉的天然精華

香氣四溢且氣味細膩，外層酥脆輕盈，帶有微妙的甜味，呈現出一種既令人懷念又無法抗拒的舒心美味。

經典千層糕 $280 (新加坡純手工層層製作、頂級奶油製作、濃郁蛋香) 這款標誌性千層蛋糕採用頂級奶油製作，以自家獨門食譜一層一層手工疊製而成。奶油香濃，口感卻輕盈，為每個場合帶來回味無窮的美好時刻。 六款人氣曲奇同步發售 老成昌同步帶來六款招牌曲奇，網羅新加坡地道演繹的多重風味，選用優質材料炮製，讓每一口曲奇都滿載獅城風情。

斑蘭椰子味曲奇 $160

新加坡的國民風味曲奇

這款香氣四溢的綠色曲奇帶有椰子風味，同時完美體現品嚐新加坡地道滋味的真正意義。 椰糖味曲奇 $160

椰糖 —— 健康棕色棕櫚原糖

棕櫚糖是大多數新加坡人喜愛的地道甜點滋味，這款曲奇讓人一嚐即能辨認出馬來西亞椰糖的濃郁風味，會心微笑。 伯爵茶味曲奇 $160

伯爵茶 —— 經典英式香茶聯乘

伯爵茶是當地人最喜愛的英式茶之一，反映新加坡的殖民歷史。這款曲奇帶有花香、柑橘氣息以及淡淡佛手柑精華。 黑松露核桃曲奇 $160

尊貴黑松露香氣令人陶醉

這款超酥脆創作加入堅果核桃碎片，並帶有黑松露香氣撲鼻而來，讓人沉浸在幾乎令人陶醉的香味之中。

香橙朱古力海鹽味曲奇 $160

味蕾與口感的碰撞

由濃郁黑巧克力、迷你黑朱古力片及天然橙油香味製成，這款鬆脆牛油曲奇配以少許海鹽，平衡整體風味。 咖啡味曲奇 $160

充滿濃厚咖啡香氣

咖啡曲奇專為咖啡愛好者打造，是忙碌一天中提神醒腦的最佳伴手小食。 OCBC華僑銀行客戶專屬禮遇 全線產品低至75折 為慶祝老成昌進駐中環新分行，OCBC華僑銀行香港特別為不同級別客戶送上專屬購物禮遇：

· 宏富理財（Premier Banking）客戶：全線產品75折

· 個人理財客戶／信用卡持有人：全線產品85折



「借定唔借？還得到先好借」

以上服務之使用須受有關條款及細則約束。

有關OCBC華僑銀行老成昌專屬購物優惠，請向OCBC華僑銀行香港及/ 或老成昌職員查詢。 OCBC華僑銀行中環分行 —— 首間「銀行x 生活零售」分行

OCBC華僑銀行作為新加坡成立最早的本土銀行之一，一直積極把新加坡的成功經驗帶到香港。OCBC華僑銀行香港本年三月於中環核心地段 - 皇后大道中 35 號開設首間「銀行x生活零售」分行，將生活時尚融入銀行。新分行同時引進新加坡知名品牌「老成昌」海外首間零售店，自開店以來，並積極推出一系列客戶專屬禮遇，為客戶帶來金融結合生活的全新體驗。 隨着創新科技急速發展，帶動客戶生活模式改變，銀行服務不再局限於金融交易。OCBC華僑銀行香港重新定位實體分行的角色，將專業財富管理服務作為核心重點，提升互動性與舒適度，並與數碼銀行服務形成互補，從而建立更長遠且更具價值的客戶關係。