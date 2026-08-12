30名香港廚藝師生赴四川「拜師」 深造經典川菜 研習「百菜百味」奧秘

大灣區共同家園青年公益基金（下稱「大灣區青年公益基金」）與中華廚藝學院連續第三年攜手舉辦「中華飲食文化培訓計劃」。繼成功舉辦順德篇及潮汕篇後，今年計劃於8月1日至8月8日帶領30名中華廚藝學院師生遠赴成都，展開為期8天的深造交流，並獲四川旅遊學院資深導師親授正宗川菜絕技，讓學員深入學習川菜精髓，親身領略川菜千姿百味的獨特魅力，促進兩地青年廚藝交流
解密川菜獨特風味 研習名菜與傳統小吃
為期八天的課程中，學生系統化學習多道經典名菜與傳統小吃。當中最考功夫的，莫過於四川廣漢非物質文化遺產手工麵食「大刀金絲麵」，極度考驗切麵刀工；學生亦研習了湯清味醇的高級川菜「開水白菜」、乾燒魚、雞豆花，以及鍾水餃、擔擔麵、紅油抄手、回鍋肉和麻婆豆腐等經典菜式，並與當地學生切磋交流。
參與交流的中華廚藝文憑學生韋世濠直言大開眼界：「這是我第一次踏足四川，才領略到川菜原來有24種味型。今次有機會挑戰工序極繁複的國宴菜『雞豆花』，技術大有提升！」學生何致晴則對「大刀金絲麵」印象最深：「要用自身重量反覆碾壓麵團，再用特製大刀切成極幼金絲，非常考專注與體力。」學生尹佳軒補充，南方人口味偏淡，以往較難抓緊麻婆豆腐的調味，經導師指導後掌握到重口味的拿捏，進步神速。
除實操訓練外，學生亦參觀了由川菜國家級非遺傳承人、中國烹飪大師徐孝洪創辦的「赤香·經典川菜」，品嚐正宗「川菜非遺宴」，並走訪洛帶古鎮、寬窄巷子及成都大熊貓繁育研究基地，感受當地風土人情與歷史文化。
主辦方代表親赴四川關懷 寄語青年傳承創新
培訓期間，大灣區青年公益基金副行政總裁龔明明及中華廚藝學院課程經理劉志堅先生親赴四川，實地了解學生學習情況。
龔明明表示，中華飲食文化源遠流長、博大精深，計劃深化年青人對國家歷史文化的認同與連結。 而香港作為世界美食之都，基金希望藉此加強培育青年廚藝人才，進一步從飲食文化的軟實力說好香港故事。
職業訓練局中華廚藝學院院長葉漢鵬表示，川菜講究「百菜百味」，極考刀工、火候與調味技巧。透過是次培訓，學生能實地領略大師級技藝精髓，期望他們將所學融會貫通，成為兼備「廚德、廚藝、廚政」的中廚人才，傳承並創新中華飲食文化，貢獻香港餐飲業發展。
四川旅遊學院烹飪聯業育學院院長冉偉指，川菜講究「七滋八味」。他讚揚香港學員熱忱投入，期望兩地未來加強合作，共同推動川菜傳承創新，提升中華飲食文化影響力。
大灣區青年公益基金表示，將繼續透過「中華飲食文化培訓計劃」，著力提升香港青年的廚藝造詣，深化他們對中華優秀飲食文化的認同感與自豪感，持續推動傳統廚藝的薪火相傳與創新發展。