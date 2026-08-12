30名香港廚藝師生赴四川「拜師」 深造經典川菜 研習「百菜百味」奧秘

為期八天的課程中，學生系統化學習多道經典名菜與傳統小吃。當中最考功夫的，莫過於四川廣漢非物質文化遺產手工麵食「大刀金絲麵」，極度考驗切麵刀工；學生亦研習了湯清味醇的高級川菜「開水白菜」、乾燒魚、雞豆花，以及鍾水餃、擔擔麵、紅油抄手、回鍋肉和麻婆豆腐等經典菜式，並與當地學生切磋交流。

大灣區共同家園青年公益基金（下稱「大灣區青年公益基金」）與中華廚藝學院連續第三年攜手舉辦「中華飲食文化培訓計劃」。繼成功舉辦順德篇及潮汕篇後，今年計劃於8月1日至8月8日帶領30名中華廚藝學院師生遠赴成都，展開為期8天的深造交流，並獲四川旅遊學院資深導師親授正宗川菜絕技，讓學員深入學習川菜精髓，親身領略川菜千姿百味的獨特魅力，促進兩地青年廚藝交流

參與交流的中華廚藝文憑學生韋世濠直言大開眼界：「這是我第一次踏足四川，才領略到川菜原來有24種味型。今次有機會挑戰工序極繁複的國宴菜『雞豆花』，技術大有提升！」學生何致晴則對「大刀金絲麵」印象最深：「要用自身重量反覆碾壓麵團，再用特製大刀切成極幼金絲，非常考專注與體力。」學生尹佳軒補充，南方人口味偏淡，以往較難抓緊麻婆豆腐的調味，經導師指導後掌握到重口味的拿捏，進步神速。

除實操訓練外，學生亦參觀了由川菜國家級非遺傳承人、中國烹飪大師徐孝洪創辦的「赤香·經典川菜」，品嚐正宗「川菜非遺宴」，並走訪洛帶古鎮、寬窄巷子及成都大熊貓繁育研究基地，感受當地風土人情與歷史文化。