匯聚青年力量 共築可持續未來 全球青年會議 在港首度舉行

當來自十二個國家及地區的年輕人匯聚香港會議展覽中心的舞台，一場跨越文化、語言與國界的對話正式展開。2026年「世界學生匯」系列活動——「全球青年會議」於8月2日至3日在香港舉行，以「教育促進可持續未來」為主題，匯聚青年代表、教育工作者、專家學者及多國駐港領事，共同探討青年如何以創新與協作推動聯合國可持續發展目標。 會議由聯合國教科文組織聯繫學校網絡國際中心（ICUA）擔任學術指導單位，21世紀報社主辦，中國日報（香港）有限公司與香港藝術交流協會聯合承辦。兩天議程涵蓋高層次主題演講、「人工智能向善」工作坊、設計思維訓練及項目路演，旨在為各國青年提供一個走出課室、走進真實世界的國際對話平台。

八國領事出席 開幕典禮隆重舉行 開幕典禮於香港會議展覽中心舉行，文萊、菲律賓、伊朗、老撾、緬甸、尼日利亞、巴基斯坦及俄羅斯八國駐港領事親臨出席。中國日報社副總編輯周立先生致辭時表示，青年一代的視野與行動力對應對全球挑戰具有重要意義，期望會議能促進各國青年之間的相互理解與合作。聯合國教科文組織東亞多部門地區辦事處主任夏澤翰教授（Prof. Shahbaz Khan）透過視頻致辭，指出教育是實現可持續發展目標的基礎，青年是推動變革的重要力量，國際社會應為青年提供更多參與決策與實踐的機會。

多位重量級講者為會議注入深度與廣度。香港大學教育學院聯合國教科文組織比較教育講席教授馬克‧貝磊（Prof. Mark Bray）指出，當今世界面臨的氣候變化、貧富差距及文化衝突等挑戰，均需跨越國界的合作與對話，而青年正是建立這種合作的關鍵橋樑。富豪酒店集團副主席、聯合國亞太經社會金融工作組主席及One Earth創辦人羅寶文女士呼籲亞洲採取緊急氣候行動，強調可再生能源、綠色金融及氣候科技的重要性，並促請各界以人文關懷引導人工智能發展，加快綠色轉型，構建更公平、更可持續的未來。

人工智能與未來技能：科技必須回應人性 下午專題環節由未來全球研究所（GIFT）董事總經理 Eric Stryson 主講「人工智能與可持續教育發展及未來職業能力」。他指出，教育體系須與時並進，幫助學生掌握適應未來社會的技能，而人工智能作為工具，可在教育資源分配、環境監測等領域發揮積極作用。他鼓勵學生對新技術保持好奇心與批判性思維，在擁抱科技的同時關注其社會影響。 緊接的「人工智能向善」工作坊由香港中文大學哲學系兼任講師及科技教育公司 Preface 聯合創辦人謝世杰博士擔任首席導師。他從哲學視角探討「善」的含義，提出人工智能應作為人類潛能的輔助工具，而非人類能動性的替代品。學生在跨國小組中圍繞人工智能如何改善生活、應對環境挑戰等議題進行討論及方案演說，有參加者表示，工作坊促使他們思考科技背後的倫理問題，並享受與不同文化背景的同儕交流。

未來全球研究所（GIFT）董事總經理 Eric Stryson致辭

設計思維全體驗：從定義問題到路演實戰 第二日議程移師香港大學明華綜合大樓。聯合國教科文組織聯繫學校網絡國際中心院士 Dr. Vladislav Kruglov 在演說中拋出全場核心命題：「塑造人們作出不同選擇的，究竟是甚麼？」他的答案是教育——「教育的真正力量不在於直接改變世界，而在於改變人。可持續發展並非始於新科技，而是始於我們的價值觀、責任感，以及終身學習的決心。」 來自12國及地區的學生組成跨國團隊，圍繞五大可持續發展主題——AI與文化故事、校園氣候行動、教育創新、打破偏見及青年媒體表達——展開海報設計與項目路演的雙重挑戰。上午的海報環節要求團隊在45分鐘內鎖定核心問題、分析痛點並提出初步解方；下午的行動計劃路演則須在60分鐘內制定涵蓋項目命名、運作模式、風險評估、資源需求及一年路線圖的完整方案，並接受評審從原創性、可行性及社會影響力等角度的綜合評估。

導師團隊由仁人學社資深創新顧問黎裕龍先生擔任首席導師，聯同前香港大學教育學院副教授過偉瑜博士、聯合國教科文組織院士 Dr. Vladislav Kruglov、高級創新顧問譚皓元先生，以及來自尼日利亞的細胞與分子生物學家 Chiamaka Linda Mgbechidinma 等，以社企創新、國際組織、高等教育及科學研究等多元背景，為學生帶來課室以外的真實啟發。

走出課室的學習：非物質文化遺產與可持續發展研學之旅 會議以外，組委會為學生安排了非遺文化與可持續發展研學之旅，走訪大澳漁村、百年老字號恭和堂，並乘坐維港渡輪及品嚐地道大排檔，從文化保育角度理解可持續發展的多元面向。項目總監張蔓婷表示：「可持續發展不僅涉及環境與經濟，亦包括文化的延續與傳承。香港在急速發展的同時保留了豐富的傳統文化，我們希望學生透過親身體驗，思考青年在文化保育中的角色。」 大澳漁村：體驗傳統漁業文化與工藝

學生首先參觀了大澳漁村，了解當地的漁業傳統、棚屋建築與社區生活方式。大澳是香港現存最具規模的漁村之一，其水上棚屋建築群見證了香港的漁業歷史。學生在導覽中了解到，大澳的棚屋建築是漁民因應潮汐與颱風等自然環境而發展出的獨特建築形式，體現了人與自然共生的智慧。行程安排了漁網編織體驗，讓學生親手嘗試這項傳統工藝，認識技藝傳承的過程及其文化意義。指導師傅向學生講解了漁網編織的技術要領及其在漁業生活中的實用價值，學生從中體會到傳統工藝背後蘊含的生活智慧。有學生表示，這是他們第一次親手編織漁網，看似簡單的工序其實需要相當的技巧與耐心，從中對傳統漁民的日常生活有了更具體的理解。

恭和堂：百年老字號傳承中醫藥文化 其後，學生到訪位於九龍城的恭和堂。恭和堂創立於一九零四年，是香港歷史最悠久的龜苓膏專門店。其先祖嚴綺文為清室御醫，曾為皇族創製龜苓膏，告老歸田後將此方帶到民間。嚴氏後人嚴永昌醫師其後在港創立恭和堂，將這項傳統中醫藥知識一代代傳承下來。龜苓膏製作技藝已於二零零六年列入第一批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。恭和堂創辦人孫女嚴心寧女士向學生介紹了龜苓膏的歷史淵源、藥材成分及製作工序，讓學生認識到一間百年老字號如何在經營發展的同時保存傳統知識與文化記憶。學生從中了解到傳統中醫藥文化在香港的傳承與演變，以及一項文化遺產如何在現代社會中持續發揮其價值。負責人亦分享了恭和堂在面對現代化衝擊時如何調整經營策略，既保持傳統製作的品質，亦適應現代消費者的需求。

維港渡輪與大排檔：感受城市生活文化 行程亦包括維多利亞港渡輪體驗，讓學生從海上觀賞香港的城市景觀，感受海港與城市生活的密切聯繫。維多利亞港是香港的重要地標，學生在渡輪上遠眺兩岸都市風貌，對香港的城市輪廓有了更直觀的印象。晚餐時候學生品嚐香港地道的大排檔風味，大排檔本身雖未被列入非物質文化遺產名錄，但在大排檔文化中孕育及傳承的部份飲食製作技藝與飲食習俗，則已被納入本港非物質文化遺產清單。有學生表示，這次考察讓他們看到香港除了現代化的都市面貌之外，還有豐富的傳統文化值得探索與保護。亦有學生指出，文化保育與可持續發展之間的關聯此前較少被討論，這次考察令他們對此有了新的理解。

學生品嚐香港地道的大排檔風味

循環經濟實地考察：電子廢物資源化 部分學生代表亦參觀了屯門環保園的廢電器電子產品處理及回收設施WEEE·PARK，了解香港每年約七萬噸電子廢物的處理流程及「四電一腦」回收計劃如何結合環保與社會服務——將仍可運作的電器修復後捐贈基層家庭。在交流環節中，歐綠保綜合環保市務及企業聯盟總管彭女士以一個簡單例子說明制度設計如何推動環保行為：「公司內不設置普通垃圾桶，只設分類回收桶，自然減少了清潔工序，也提升了回收效率。」她鼓勵學生從日常細節出發，思考環保習慣如何通過系統設置而養成，並與學生就電子廢物增長趨勢、公眾參與及新興廢物處理等議題進行了深入討論。

項目總監：讓青年在多元文化中對話與行動 「我們希望年輕人走出課室，走進一個由多元文化與真實世界交織的對話現場。在這裡，他們用自己的聲音演繹身邊以至社會的問題，用自己的創意設計可持續發展的行動方案。」全球青年會議項目總監張蔓婷表示，學習不應被四面牆所局限：「當學生走進社區，親眼看見可持續發展如何落地；在非遺工作坊用雙手感受文化，那種衝擊遠比書本深刻。」 談到會議首次落戶香港，張蔓婷高興表示：「過往這類高規格的國際青年會議大多在西方國家舉行，這次能夠在中國香港舉辦，意義非凡。香港是中西文化交匯之地，我們希望讓世界看見，香港同樣可以成為國際青年交流的重要舞台。」她強調，會議的導師團隊來自社企、綠色科技及國際組織的前線實踐者，而非清一色學者：「我們希望學生得到的，是真實世界的多元反饋，而不是標準答案。」

跨國小組的設計更讓12國學生在差異中學習協作。「項目設計上給予每位學生站上台的機會，讓他們說出自己的想法。這不只是英語表達，更是鍛鍊自信——這種勇氣會伴隨他們一生。學生在文化差異中學習溝通與協作，正是全球公民必備的素養。」