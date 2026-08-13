新地首推「文旅商融合」三大項目 搶攻大灣區跨城雙向流動

新鴻基地產（新地）積極推動「文旅商融合」，今年首度跨地域推出三大項目，包括聯手香港中樂團將民樂帶入廣州及香港商場、於「馬灣1868」開展藝術家駐留計劃，以及參與「第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰」，大獲好評。新鴻基地產代理租務部總經理（租務）周淑雯表示，新地未來將深化跨區域戰略以搶攻大灣區雙向人流。 未來深耕當區價值 著眼跨區域戰略串聯 面對市場經濟轉型，傳統零售模式已不足以支撐商場發展。周淑雯深信，「文旅商融合」與旅遊元素的注入是未來必然趨勢。今年，新地先後推出三大「文旅商融合」項目，定位互補、介面各異，除了深耕當區價值，更著眼於跨區域的戰略串聯。她表示，「在當前消費環境的挑戰下，人流經營已從小眾的「跨區（如九龍至新界）」升格為大灣區背景下的「跨城雙向流動」。如何促進兩地互動，吸引港人北上與大灣區旅客南下來港，是我們的新課題。這三大項目將引領新地商場的營運與推廣格局全面升級。」

聯手西九文化區 促國際藝術文化交流 由西九文化區管理局成立的「西九文化區學院」，今年推出旗艦首作「西九藝術家駐留先導計劃」。該計劃於5月底至8月在「馬灣1868」舉行，歷時十周，成功深化香港與捷克藝術家的跨文化交流。兩地藝術家的駐留成果現於「溯流生息」展覽中呈獻，展出共40件全新藝術珍品。周淑雯認為，這不僅促進了本土與國際藝術家的交流，也大大提升了公眾的藝術欣賞層次。

活化馬灣舊村保育 培育新世代創意IP 新地在積極推動國際藝術交流的同時，亦致力培育本地新生代。在「第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰」中，「馬灣1868」榮獲指定合作品牌，展現「舊村新生」的文創保育理念。陳潔儀標表示，比賽吸引全港9間中學、共12支隊伍深入園區考察並設計專屬IP角色。最終由保良局羅氏基金中學奪得冠軍，拔萃女書院及妙法寺劉金龍中學分列亞、季軍。