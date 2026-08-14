香港建造學院 引領多元出路

香港建造學院提供一年及兩年全日制課程，專為中學生及年輕人而設，課程內容全面涵蓋包括人工智能（AI）、建築信息模擬（BIM）、無人機及機械人技術、「組裝合成」建築法（MiC）及「安全智慧工地」系統（4S）等，協助學生掌握行業數碼化及智能化發展所需技能。兩年制高等文憑課程適合DSE五科考獲第2級或以上成績（包括中國語文及英國語文）的中六畢業生報讀，課程涵蓋屋宇建造監工、屋宇裝備監工、土木工程監工及工料測量。而一年制建造文憑課程則適合所有中六畢業生報讀，課程包括水喉、工地測量、鋼筋屈紮、砌磚、批盪及鋪瓦、模板、細木工藝，以及油漆及裝飾等範疇；一年制建造證書課程則適合中三畢業及年滿15歲人士報讀，課程涵蓋電力裝置及水喉等專業工種。

學院積極與本地及海外院校建立合作夥伴關係，為畢業生提供清晰而多元的升學銜接途徑。高等文憑畢業生可銜接本地學士學位課程，部分合作院校更提供學分豁免安排，例如香港都會大學及 University of the Built Environment，讓學生以更短時間及較低成本完成學位課程，進一步提升專業競爭力。學院全日制一年及兩年課程均設有「免學費、有津貼」安排。修讀建造證書或建造文憑課程的學生，每月最高可獲港幣4,800元培訓津貼；修讀高等文憑課程的學生，每月最高可獲港幣3,600元培訓津貼，有助減輕學習期間的經濟負擔。