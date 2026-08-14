余仁生首次參與美食博覽 會場限定優惠

余仁生首次參與香港美食博覽盛事，由即日至8月17日，余仁生將於美食博覽1D-A11攤位呈獻多款會場限定養生組合，配合現場多項贈品及互動，包括 現 場免費試飲滴雞精，指定原滴滋養系列產品3盒$599，平均$200/盒。精選指定膠囊買1送1，於展位凡購物滿$200，即可獲取禮品，贈品更以層層疊加送出！淨值滿$3,800，可一次過帶走8款精選禮物。買滿淨值$300即可免費夾公仔一次，有機會夾走余仁生吉祥物「丹丹」毛公仔，甚至是珍貴野生冬蟲夏草 (10條裝) (價值$880)

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