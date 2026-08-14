一方食品傾力打造「$100精選任選專區」

一方食品亞洲有限公司特別聯合四大人氣食品品牌，於今年美食博覽傾力打造「$100精選任選專區」。包括潮味庭香正宗潮汕手藝肉丸任選$100/5包、幸運豬門店｜德式風味香腸系列（原味/芝士/香草/煙燻) 優惠價$100/3包、精選炸魚柳+全新系列Dairy West炸芝士系列美食博覽優惠$100/3盒、翠山牌｜榴槤甜品系列美食博覽優惠$100/5盒，以及翠山牌｜黑刺 X 貓山王榴槤冰皮月餅禮盒 ，美食博覽優惠$288（原價$428/盒，連精美保溫袋乙個）。不論是家庭主婦日常儲糧、上班族炮製快閃宵夜，還是親友聚會開派對，都能完美滿足不同口味需求。

一方食品亞洲有限公司 展位：1C-E18