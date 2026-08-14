莎莎首度聯乘人氣本地角色品牌 PLASTIC THING，推出「擊退 UV！CHILL 住過 SUMMER」夏日防曬企劃，以「曬燶」造型為食妹化身防曬大使，透過防曬產品推介、WhatsApp Sticker、指定門店夏日打卡牆及限定出行精品，將日常防曬由產品選購延伸至社交互動及線下體驗，為消費者帶來兼具實用性、趣味性及分享價值的夏日護膚企劃。 以本地人氣角色 IP 帶動夏日防曬話題 由產品教育至門店互動 打造一站式夏日護膚體驗 隨著高溫及戶外活動增加，防曬已成為夏日護膚及日常出行的重要消費需求。莎莎今次透過 PLASTIC THING 為食妹的可愛角色演繹，將防曬提醒轉化為更易引起年輕消費者共鳴的生活化內容，並精選多款涵蓋日常外出、戶外活動、清爽補搽及潤色妝前需要的防曬產品，讓消費者可按不同場景選擇合適產品。

防曬產品推介

WhatsApp Sticker 延伸社交互動 提升活動分享度 為進一步延伸活動的社交傳播力，為食妹同步推出「擊退 UV！CHILL 住過 SUMMER」WhatsApp Sticker，一套 8 款貼近日常對話場景的可愛動態貼圖，將「記得搽防曬」、「外出補防曬」等防曬提醒轉化為更易引起年輕消費者共鳴的生活化內容，提升活動於通訊軟件及社交平台上的曝光與參與度。 立即下載：https://whatsticker.online/p/793223BhtGequ/HK/zh SASA × PLASTIC THING 限量夏日精品 以實用出行單品回應夏日外出及角色收藏需求 配合夏日出行及角色收藏熱潮，莎莎在指定門店推出 4 款 SASA × PLASTIC THING 限量精品，包括為食妹迷你風扇、髮夾套裝、超大摺疊旅行袋及萬用化妝袋。當中迷你風扇為今次聯乘企劃首次推出的重點單品，配備立體為食妹裝飾、掛繩及座枱底座，兼顧戶外出行及日常辦公使用場景；其他精品則延伸至髮飾、旅行及收納需要，為消費者提供實用兼具收藏價值的夏日選擇。

限定必搶為食妹夏日出行必備精品