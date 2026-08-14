中銀信用卡與Visa夥拍海港城 狂賞禮遇全面升級

中銀信用卡一直致力為客戶提供多元化的簽賬優惠，今年再度與新世代人氣歌手MC張天賦攜手合作，為中銀Visa信用卡「狂賞派」推廣擔任「狂賞賞門人」。此外，中銀信用卡更破天荒推出首個以MC真人錄音的「狂賞賞門人MC仔 - 發聲公仔」系列盲盒，勢必掀起全城換領熱潮！今個夏天，帶同你的中銀Visa信用卡到海港城盡情消費，滿指定金額即可換領「狂賞賞門人MC仔 - 發聲公仔」，成為你生活中的專屬打氣夥伴！
盲盒活動啟動儀式早前於海港城舉行，出席啟動儀式的嘉賓包括中國銀行（香港）副總裁陳文先生、Visa香港及澳門區董事總理梁普寧女士及新世代人氣歌手MC張天賦。透過與MC張天賦再度攜手的跨界合作，中銀信用卡不僅希望將「狂賞派」及「狂賞飛」等具吸引力的回贈計劃帶給更多年輕客群，更期望透過這款充滿互動及趣味的發聲公仔，為中銀信用卡客戶傳遞更多生活上的正能量。
三款獨家造型 隱藏版極具收藏價值
中銀信用卡為回饋客戶支持，特別設計了三款造型精緻的「狂賞賞門人MC仔 - 發聲公仔」盲盒，將MC的舞台魅力與日常活力完美展現。三款造型分別為：
「紅日賞門人MC仔」：代表著中銀信用卡「狂賞派」於紅日（公眾假期）為客戶帶來的額外驚喜回贈，造型充滿節日氣氛與活力。
「旅遊賞門人MC仔」：呼應中銀信用卡強大的海外簽賬優惠，MC仔換上休閒旅遊裝扮，隨時準備與你一起出發探索世界。
（特別版）「隱藏版賞門人MC仔」：近年飼養寵物愈趨普及，故今年「狂賞派」新增設寵物簽賬獎賞；而「隱藏版」造型亦特意以寵物為主題，絕對是「賦二代」們不容錯過的終極收藏品！
每款盲盒均附有專屬的主題配件，玩家可以隨意為MC仔置換配件，打造屬於自己獨一無二的專屬場景，增添互動趣味。
MC親口錄製窩心說話 哼唱名曲陪伴左右
除了造型可愛，這款盲盒最大的亮點在於其「真人發聲」功能！每款「狂賞賞門人MC仔」內均預錄了由MC張天賦親口錄製的窩心說話。更驚喜的是，錄音中還包含了MC名曲，包括<
海港城專屬換領活動 簽賬即享「狂賞」驚喜
想帶走這位會發聲的「MC仔」？由即日起至9月27日，客戶憑香港發行的中銀Visa信用卡在海港城消費滿指定金額，即可參與換領活動，體驗中銀信用卡帶來的「狂賞」樂趣：
同日消費滿HK$10,000：可獲高達HK$400獎賞及換領「狂賞賞門人MC仔」盲盒乙個（隨機紅日／旅遊版本）。
同日消費滿HK$30,000：可獲高達HK$1,500獎賞及換領「狂賞賞門人MC仔」盲盒乙個（隨機紅日／旅遊／隱藏版本）。
註：盲盒數量有限，換完即止。活動受條款及細則約束。