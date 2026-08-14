中銀信用卡與Visa夥拍海港城 狂賞禮遇全面升級

中銀信用卡一直致力為客戶提供多元化的簽賬優惠，今年再度與新世代人氣歌手MC張天賦攜手合作，為中銀Visa信用卡「狂賞派」推廣擔任「狂賞賞門人」。此外，中銀信用卡更破天荒推出首個以MC真人錄音的「狂賞賞門人MC仔 - 發聲公仔」系列盲盒，勢必掀起全城換領熱潮！今個夏天，帶同你的中銀Visa信用卡到海港城盡情消費，滿指定金額即可換領「狂賞賞門人MC仔 - 發聲公仔」，成為你生活中的專屬打氣夥伴！

盲盒活動啟動儀式早前於海港城舉行，出席啟動儀式的嘉賓包括中國銀行（香港）副總裁陳文先生、Visa香港及澳門區董事總理梁普寧女士及新世代人氣歌手MC張天賦。透過與MC張天賦再度攜手的跨界合作，中銀信用卡不僅希望將「狂賞派」及「狂賞飛」等具吸引力的回贈計劃帶給更多年輕客群，更期望透過這款充滿互動及趣味的發聲公仔，為中銀信用卡客戶傳遞更多生活上的正能量。