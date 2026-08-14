百老滙首創期間限定「光影體驗館」矚目登場 旺角店外牆化身大型劇場《百老滙光影之旅》每晚不定時上演

科技與光影交織，重新定義零售體驗。百老滙首度打造期間 限定「光影體驗館」，由即日至2026年11月30日於旺角西洋菜南街旗艦店隆重登場。以「穿越光影，探索無限想像」為主題，以光影藝術串連品牌歷史與科技創新，館內設有多個特色互動展區，讓訪客一邊探索最新電子產品，一邊沉浸於充滿未來感的感官世界。

矚目亮點︰旺角街頭光影秀《百老滙光影之旅》

每晚7時至9時，百老滙旺角西洋菜南街分店的外牆將化身為大型沉浸式光影劇場，上演《百老滙光影之旅》。百老滙邀請了跨媒體藝術家林宜輝（Ed Lam），以光影編織一場震撼體驗，將百老滙由「第一格菲林」沖曬年代一路發展至「數碼相機、智能科技」時代的傳奇里程。這不僅是一場視覺饗宴，更是品牌歷史的動感縮影，讓整個旺角街頭成為香港夜生活的新地標。