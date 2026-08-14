百老滙首創期間限定「光影體驗館」矚目登場 旺角店外牆化身大型劇場《百老滙光影之旅》每晚不定時上演

科技與光影交織，重新定義零售體驗。百老滙首度打造期間 限定「光影體驗館」，由即日至2026年11月30日於旺角西洋菜南街旗艦店隆重登場。以「穿越光影，探索無限想像」為主題，以光影藝術串連品牌歷史與科技創新，館內設有多個特色互動展區，讓訪客一邊探索最新電子產品，一邊沉浸於充滿未來感的感官世界。
矚目亮點︰旺角街頭光影秀《百老滙光影之旅》
每晚7時至9時，百老滙旺角西洋菜南街分店的外牆將化身為大型沉浸式光影劇場，上演《百老滙光影之旅》。百老滙邀請了跨媒體藝術家林宜輝（Ed Lam），以光影編織一場震撼體驗，將百老滙由「第一格菲林」沖曬年代一路發展至「數碼相機、智能科技」時代的傳奇里程。這不僅是一場視覺饗宴，更是品牌歷史的動感縮影，讓整個旺角街頭成為香港夜生活的新地標。
走進「光影體驗館」：穿越過去、現在與未來的感官旅程
延續外牆光影秀的視覺震撼，走進店內，一場跨越時空的光影探索旅程正式展開。全館設有多個特色互動展區，將最新的電子產品與感官藝術完美融合，引導訪客在探索科技的同時，沉浸於充滿未來感的藝術空間。隨著9月下旬萬聖節臨近，體驗館亦會換上萬聖節主題。屆時館內將觸發專屬的神秘驚喜，還有萬聖節限定版光影秀《百老滙光影魅夜》「神秘客人」即將現身，為訪客帶來充滿藝術感與驚喜的沉浸式萬聖奇遇。
完成指定任務 贏取限量精美禮品
訪客完成館內3大指定體驗點 + 1個自選體驗點，即可獲精美禮品乙份。
● 3大指定體驗點︰《光影藝術廳 - 雪地女巫》、《光影藝術廳 - 迷離森林》及《幻境魔鏡》
● 2選1自選體驗點︰《經典相機浮光牆》或《AI創意照相館》
數量有限，送完即止。
百老滙「光影體驗館」期間限定活動詳情
活動日期：即日至2026年11月30日
優先場︰即日至2026年8月16日(星期六至星期日)
對外開放︰2026年8月17日（星期一）
開放時間：
光影體驗館：星期一至日；中午12時至晚上8時
《百老滙光影之旅》：每晚7時至9時(不定時上演)
地點：百老滙 - 九龍西洋菜南街78號地下
活動詳情可參閱： https://shorturl.at/vhwt1