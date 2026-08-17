中醫諮詢 精緻軟餐 樂齡科技 Q嘜認證 香港零售管理協會「銀髮經濟」導賞團 支援長者及照顧者

香港零售管理協會(HKRMA)於今夏舉辦的香港開心購物節，首次聯同香港社會服務聯會(社聯)及照顧者機構CareReps，在香港會議展覽中心舉行「美與健生活博覽」及「家電家品博覽」內，推出VIP貴賓導賞團及多場長者導賞團，導賞團陪伴社區長者、照顧者、社工及業界代表，親身了解及體驗包括中醫諮詢、樂齡科技、精緻軟餐等。協會分別舉辦了一場「銀髮經濟」VIP貴賓導賞團及三場銀髮導賞團，共接待近百名長者及照顧者，免費入場參觀「銀髮經濟產品專區」，並安排親身體驗各大品牌的健康檢測、智能科技及優質生活方案。

導賞團包括由萬寧提供的免費健康檢測及一對一諮詢，由註冊藥劑師、中醫師及營養師組成專業團隊提供一對一健康諮詢，並為參訪長者發放專屬迎新禮包與折扣優惠。德國寶旗下「Happy Kitchen」於「家電家品博覽」示範專為長者餐飲照護設計的專業廚房設備，協助製作「精緻軟餐／照護食」，並推廣「照護食 Outreach Programme」，包括上門教煮工作坊、食譜書發行及社區開心廚房等。HKT則於「家電家品博覽」展示由「網上行」提供的AI智能家居體驗，並設「網上行AI家居升級工作坊」及推出樂齡專屬優惠。香港工業總會轄下香港優質標誌局則重點宣傳「香港Q嘜樂悠計劃」。協會期望透過「銀髮經濟」長者導賞團，讓長者親身接觸更優質的樂齡產品與服務，亦為零售業界提供寶貴交流平台，展示香港銀髮經濟的潛力與社會價值。