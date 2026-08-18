北角海逸酒店綠怡咖啡廳海鮮狂歡 x 港式滋味自助晚餐

北角海逸酒店綠怡咖啡廳於9月1日至10月31日(星期五至日、10月1及19日)推出海鮮狂歡 x 港式滋味自助晚餐，精選多款海鮮主題菜式，包括荷葉蒸白鱔、粉絲果皮蒸鮑魚、蒜蓉辣椒燒蠔、清蒸大海斑等。還有鱈場蟹腳及多款刺身。泰式辣椒膏炒青口、蟹蓋粉絲煲、吉烈和牛、剁椒魚頭、辣子雞等，更有港式煲仔飯、雲吞麵及格仔餅。多款人氣甜點及無限暢飲汽水、氣泡酒、精選紅/白餐酒、精選啤酒。折後成人每位$449起，小童(5-11歲)或長者 (60歲或以上)每位$350起，另有慶生4人套票$1,788，當月壽星免費獲贈半磅生日蛋糕一個。訂座：2185 2155

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