耀中幼教學院校長李敬廉教授應邀赴泰發表學術主題演講 倡導「家、校、社」深度協同 為幼兒共建全人發展根基

李教授指出，幼兒教育是建立強而公平社會基礎的關鍵，父母、社會及教育三方面必須相輔相成，才能全面支持兒童的長遠發展。他強調父母在日常生活中 提供學習機會的重要性 ，社會則需 提供結構性協助 ，為兒童營造良好的宏觀成長環境。而 幼兒教育 則是不可或缺的關鍵角色。

遊戲學習啟發孩子潛能

李教授特別強調「從遊戲中學習」（Learning through Play）的理念，認為遊戲能夠促進幼兒的認知、情感及社交發展。他以「一個星巴克的學習歷程」為實例，說明幼兒如何在模擬的社會情境遊戲中，親自穿上圍裙、編寫價目表、考量物品價值等，從而自發掌握知識、培養實用技能並建立積極的學習態度。李教授認為，遊戲能讓孩子在真實而具意義的情境中學習，從而深化對世界的理解，並支持其全面發展。

「耀中幼教教學法」12項信條

在演講中，李教授詳細分享「耀中幼教教學法」（The Yew Chung Approach）的12項信條，包括從遊戲中學習、全人發展、以兒童為本、家庭合作、跨文化視野等核心理念。他表示，這套教學法強調透過多元學習體驗促進兒童全面成長，同時培育具備專業素養、創新思維及跨文化能力的幼教人才，讓他們能夠回應不同社會和文化環境的需要，推動幼兒教育持續發展。