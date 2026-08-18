耀中幼教學院校長李敬廉教授應邀赴泰發表學術主題演講 倡導「家、校、社」深度協同 為幼兒共建全人發展根基

耀中幼教學院（Yew Chung College of Early Childhood Education，YCCECE）校長兼兒童發展講座教授李敬廉教授早前應邀出席泰國孔敬大學（Khon Kaen University）主辦的第 19 屆國際教育研究會議（ICER x NTIF 2026）並發表主題演講。李教授以《Building a Strong and Equitable Foundation for Development: The Role of Parents, Society, and Early Childhood Education》為題，探討家長、社會與幼兒教育如何共同為兒童建立公平而穩固的發展基礎。
幼兒教育奠定公平社會基石
李教授指出，幼兒教育是建立強而公平社會基礎的關鍵，父母、社會及教育三方面必須相輔相成，才能全面支持兒童的長遠發展。他強調父母在日常生活中提供學習機會的重要性，社會則需提供結構性協助，為兒童營造良好的宏觀成長環境。而幼兒教育則是不可或缺的關鍵角色。
遊戲學習啟發孩子潛能
李教授特別強調「從遊戲中學習」（Learning through Play）的理念，認為遊戲能夠促進幼兒的認知、情感及社交發展。他以「一個星巴克的學習歷程」為實例，說明幼兒如何在模擬的社會情境遊戲中，親自穿上圍裙、編寫價目表、考量物品價值等，從而自發掌握知識、培養實用技能並建立積極的學習態度。李教授認為，遊戲能讓孩子在真實而具意義的情境中學習，從而深化對世界的理解，並支持其全面發展。
「耀中幼教教學法」12項信條
在演講中，李教授詳細分享「耀中幼教教學法」（The Yew Chung Approach）的12項信條，包括從遊戲中學習、全人發展、以兒童為本、家庭合作、跨文化視野等核心理念。他表示，這套教學法強調透過多元學習體驗促進兒童全面成長，同時培育具備專業素養、創新思維及跨文化能力的幼教人才，讓他們能夠回應不同社會和文化環境的需要，推動幼兒教育持續發展。
解構兒童學習核心能力：執行功能與工作記憶
李教授於活動中亦闡述幼兒「執行功能」（Executive Functioning）的三大核心能力：更新（Updating）、抑制（Inhibition）、轉換（Shifting），並指出當幼兒的執行功能發展尚未成熟時，通常會在外在行為上表現出三大困境：包括注意力不足、情緒管理及任務完成困難。他同時解釋「工作記憶」（Working Memory）的概念，並強調工作記憶是孩子同時處理和記住資訊的能力，與數學及閱讀表現密切相關，並且在幼兒至青少年階段顯著增長。
跨地區研究揭示家庭與社會影響
李教授更分享了香港、泰國曼谷及泰國孔敬三地的跨地區研究成果：
· 在香港，社會經濟地位與工作記憶沒有顯著關聯，而寬容型教養與較低的工作記憶顯著相關。
· 在曼谷，家庭收入、權威型教養及認知刺激均顯著提升孩子的工作記憶。
· 在孔敬，高收入家庭中，權威型教養及認知刺激與工作記憶有更強正向關聯；接受公共援助（如免費膳食）的家庭孩子工作記憶表現較低。
社會支持的重要性
李教授指出，社會結構與支援對幼兒教育有深遠影響。他以香港「賽馬會童亮計劃」（KeySteps@JC）為例，說明跨界別協作如何為基層家庭提供全面支援。計劃結合醫療健康、社會福利及教育資源，並透過學校、家庭及社區網絡提供結構化服務，協助提升基層家庭兒童的執行功能與入學準備度，促進幼兒全人發展。李教授認為這項計劃展示了跨界別合作在推動教育公平及支援兒童成長方面的成效，相關模式值得進一步推廣。
國際交流推動教育公平與優質發展
是次演講不僅彰顯耀中幼教學院在國際幼兒教育領域的專業地位，亦促進亞洲教育界的深度交流，並以跨地區研究數據提供具體路徑與政策參考，為推動幼兒教育的公平與優質發展提供寶貴啟示。未來耀中幼教將繼續參與國際學術交流，全力推動全球的幼兒教育研究發展。
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