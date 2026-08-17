馬會與恩橡基金會合辦「幸福跨代口琴樂」音樂會 恩橡創辦人：「四贏」計劃助500長者重拾健康與自信

悠揚口琴聲在舞台上此起彼落，串連起不同世代的共同節奏。由香港賽馬會慈善信託基金捐助、恩橡基金會主辦的「賽馬會幸福跨代口琴樂」第二屆大型演奏會於5月30日舉行，現場座無虛席，長者與青年、小朋友同台演出，以音樂打破年齡界限，展現跨代共融的成果。 疫後構思 回應長者需要 恩橡基金會創辦人陳寶莉表示，計劃為期兩年，至今已吸引約500名長者參與，課程涵蓋初級、中級及表演班，並於14個場地舉行公開演出，接觸逾4,200名市民。她指出，項目構思源於疫情過後，不少長者受「長新冠」影響，肺活量下降，因而引入音樂治療元素，希望透過口琴訓練改善身體狀況。

口琴入門易 達致多重效益 她解釋，口琴具備體積小、易學、方便攜帶及價格相宜等特點，適合長者學習。據計劃追蹤觀察，學員在持續練習後，肺活量有所提升，亦逐步建立自信及生活目標。她形容計劃達致「四贏」，包括提升長者身心健康、培養技能、促進跨代互動，及增強生活滿足感。

「賽馬會幸福跨代口琴樂」計劃開辦兩年來已吸引約 500 名長者參與。口琴具備體積小、易上手的特點，長者在持續的日常訓練中，不僅鍛鍊了肺活量與口肌，更重拾生活目標與自信。

爭取延續 拓展音樂項目 基金會正積極爭取香港賽馬會延續資助三年，並計劃與更多非牟利機構合作，進一步推廣項目。未來亦考慮拓展至唱歌等低成本、易參與的音樂活動，持續推動跨代共融，促進社區連繫。 改善口肌 提升呼吸控制 資深言語治療師賴善怡表示，口琴訓練有助改善長者的口肌功能及呼吸控制。她指出，吹奏過程涉及氣流運用與節奏掌握，與日常發聲原理相近，有助鍛鍊聲帶及提升說話時的氣息控制能力。 建立社交 減少孤獨感 音樂亦有助促進心理與社交健康。賴善怡表示，長者透過共同練習與演出建立聯繫，課後亦會相約交流，擴闊社交圈子，減少孤獨感。她認為，不少長者初時對學習音樂感到猶豫，但只要踏出第一步，便能在群體中建立信心與歸屬感。

音樂溝通 促進跨代理解 恩橡基金會經理（發展及活動統籌）暨註冊表達藝術治療師李慧儀表示，音樂是有效的溝通媒介，對言語表達能力較弱的長者及兒童尤為重要。即使演奏過程存在差異或瑕疵，音樂的價值在於互動與默契，不同世代可透過彼此配合與調整，建立更深層的理解與連結。

家庭同台 音樂凝聚親情 演奏會上，多名學員分享參與計劃後的轉變。來自恩橡銀齡口琴隊(耆康會)的林玉珍與丈夫及女兒同台演出，合奏《月亮代表我的心》。她表示，自去年(2025年)參加課程並嘗試獨奏後，了解到口琴有助改善肺功能及延緩認知退化，遂鼓勵丈夫一同參與，令音樂成為家庭凝聚的重要橋樑。 長者突破 自信登上舞台 聖公會口琴隊成員馬群玲表示，自己由零開始學習，在導師指導下成功登上舞台，形容心情「既緊張又開心」。同隊78歲的黃月英則指，現時每日練習逾半小時，甚至會在公園吹奏，並因此結識不少志同道合的朋友。鄰舍輔導會學員香新蘭已完成高階課程，她認為每個人皆有不同潛能，長者只要投入有興趣的活動，同樣可以不斷進步。