上海商業銀行推出全新「傳承滬港 連繫國際」客戶故事系列 首度引入AI影像技術呈現銀行與企業客戶並肩同行的發展歷程

是次客戶故事系列以「傳承滬港 連繫國際」為主題，邀請多位來自不同行業的客戶代表參與，包括希慎興業主席利蘊蓮女士、瑞安集團主席羅康瑞先生，大紫荊勳賢，GBS，JP及瑞安建業副行政總裁羅俊誠先⽣、其士集團主席郭海生先生MH，以及Ian Group行政主席吳毅先生。系列將透過他們的親身分享，呈現企業在不同發展階段所面對的機遇與挑戰，以及上商如何以靈活、穩健及具前瞻性的金融服務，支持客戶由本地市場走向不同地區及至國際。

上海商業銀行正式推出全新客戶故事系列，透過創新AI影像及敘事技術，多位具代表性客戶親身接受訪問講述與上商多年同行的珍貴歷程，展現銀行如何由香港出發，陪伴客戶拓展業務、傳承理念，並邁向海外市場。

上商表示，是次項目不單是一系列客戶見證，更是一次品牌故事的創新演繹。銀行運用AI技術，結合不同時代及地區具代表性建築物及與客戶訪談內容，將客戶發展成長、轉型以至拓展海外的歷程一一呈現，讓觀眾更立體地理解銀行與客戶之間長久互信、共同成長的夥伴關係。

上海商業銀行副行政總裁兼集團企業銀行業務總監鍾孟廷先生表示：「上商一直深信，銀行的角色不只是提供金融服務，更是客戶長遠發展路上的同行者。多年來，我們見證不少香港企業由本地起步，逐步建立品牌、擴展業務，甚至走向海外。今次客戶親身接受訪問，透過AI技術重新演繹這些客戶故事，既是向客戶成就致敬，亦反映上商與時並進，積極運用創新科技說好品牌故事、客戶故事和香港企業故事。」