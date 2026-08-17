中銀人壽與進優生活簽署戰略合作協議 攜手打造中產家庭北上頤養生態圈

中銀集團人壽保險有限公司與香港著名中高端頤養服務機構「進優生活」簽署戰略合作協議，以滿足香港新一代中產家庭對高品質養老生活的龐大需求。雙方將充分發揮各自在本地金融產品服務、大灣區頂尖頤養配套與港式專業營運管理的獨特優勢，以跨代中產家庭的需求為本，共同打造一站式「保險＋頤養」服務對接方案，為港人提供更優質的跨境養老選擇。 跨界協同 構建客製化跨境安老全方案 根據政府統計處2026年所發佈的數據1，截至2025年中，超過11萬名65歲或以上港人通常逗留於廣東省，反映越來越多人正積極考慮退休後跨境居住的可能。為進一步推動粵港養老融合發展，中銀人壽將攜手進優生活展開深度戰略合作，探討及設計涵蓋跨境醫療配套與港式頤養服務的一站式綜合解決方案。

雙方將分階段推出多項客製化服務，包括北上養老規劃諮詢及試住體驗等，並計劃引入家庭專屬個案管理機制，通過深入瞭解客戶的家庭狀況、健康指標、財務規劃與養老意願，提供量身定製的安老方案建議。服務更期望實現港區日間照顧、康復支援與大灣區優質院舍及醫療資源的無縫銜接，構建全週期初老規劃與持續跟進體系，全面助力中產家庭實現跨代安心、有保障的優質跨境退休生活。 中銀人壽執行總裁鄧子平表示：「中銀人壽致力構建完善的養老金融生態圈。我們明白新一代中產家庭在財富管理與跨代傳承之外，最關心的是如何有效應對長壽與醫療通脹帶來的挑戰，以及如何為兩代人規劃具品質保障的階段式養老生活，讓照顧者與被照顧者皆能安心。隨着大灣區城市發展日趨完善，高品質的『北上頤養』正逐漸成為香港中產家庭退休規劃的新選擇。我們十分榮幸能夠與進優生活攜手合作，秉持共同以客為先的理念，滿足香港中產家庭退休生活的所需所想。」