麵包雲Studio十周年 與PRESIDENT合作無間 帶來優質烘焙體驗

由持有法國藍帶國際厨藝學院(日本東京分校)烘焙文憑，曾跟隨多位法國、意大利、日本及台灣麵包大師深造麵包烘焙技巧，擅長歐式及日式麵包的資深烘焙導師Sarah Yam，於2016年開設的麵包雲Studio (BREAD CLOUD Studio)，今年正式邁向10周年。由10年前1位導師創辦發展至今，很慶幸一直得到很多同學、President支持，發展到現在已有6位導師及十多位的團隊。麵包雲一直致力於香港透過趣味盎然的烘焙工作坊分享烘焙知識和經驗，於舒適溫馨的工作室，由多位麵包雲的資深烘焙師開辦不同麵包和糕點製作工作坊，讓烘焙愛好者親手體驗製作美味手工麵包、披薩和糕點的樂趣。多年來，小小一間studio，已累積超過50,000人次參與課堂，見證不少學員由零基本開始，逐步掌握製作麵包及甜點的技巧。
自麵包雲Studio於10年前開業以來，一直都使用優質奶類產品PRESIDENT製作各式烘焙糕點，於麵包雲開張前Sarah已經為President開始寫食譜，於麵包雲開張第一年，更與PRESIDENT合辦經典課堂，讓參加者與星星美食bloggers一齊做法式橙包，於活動完成後，一眾參加者除可獲得證書外，更可獲由PRESIDENT送出的禮品。此外，Sarah亦曾為PRESIDENT擔任「輕食系列食齊分享」活動評審。時至今，麵包雲與PRESIDENT依然合作無間，為烘焙愛好者提供優質食材和課程，讓他們可以親身體烘焙的樂趣，為自己及家人親手製作健康又美味的麵包糕點。
麵包雲Studio：https://www.breadcloud.com.hk/