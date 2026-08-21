麵包雲Studio十周年 與PRESIDENT合作無間 帶來優質烘焙體驗

由持有法國藍帶國際厨藝學院(日本東京分校)烘焙文憑，曾跟隨多位法國、意大利、日本及台灣麵包大師深造麵包烘焙技巧，擅長歐式及日式麵包的資深烘焙導師Sarah Yam，於2016年開設的麵包雲Studio (BREAD CLOUD Studio)，今年正式邁向10周年。由10年前1位導師創辦發展至今，很慶幸一直得到很多同學、President支持，發展到現在已有6位導師及十多位的團隊。麵包雲一直致力於香港透過趣味盎然的烘焙工作坊分享烘焙知識和經驗，於舒適溫馨的工作室，由多位麵包雲的資深烘焙師開辦不同麵包和糕點製作工作坊，讓烘焙愛好者親手體驗製作美味手工麵包、披薩和糕點的樂趣。多年來，小小一間studio，已累積超過50,000人次參與課堂，見證不少學員由零基本開始，逐步掌握製作麵包及甜點的技巧。