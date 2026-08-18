長壽趨勢重塑財富規劃需求 香港富裕人士重新審視退休及財富管理策略 宏利最新研究顯示 僅18%受訪者已制訂全面整合的財富規劃

擁抱多元人生模式 重新定義退休人生 有別於過往單一而固定的退休模式，不少香港富裕人士正為多階段式人生作好準備，力求在事業拓展、家庭擔當與個人追求之間取得平衡。在香港富裕受訪者中，近三分之一（32%）計劃較上一代傳統退休年齡推遲五至十年退休，另有26%表示希望盡可能持續投身工作。這反映愈來愈多富裕人士正擁抱更為靈活的「多元人生模式」（portfolio lives），在創造收入、追求個人抱負與兼顧家庭需要之間尋求平衡，開展更為豐碩多元的人生旅程。

面對更長遠及更多元的人生格局，香港富裕人士正重新部署其財務策略。三分之二（66%）受訪者表示，正重新調整投資組合，以配合更靈活的生活模式，而非單純以固定退休年齡作為規劃核心。此外，近四分之三（74%）受訪者認為，市場、地緣政治或稅務環境的變化，正促使他們更頻密地檢視及更新財富規劃。 長壽與多元人生趨勢下 整合財富規劃更顯重要 隨著壽命延長、生活模式更趨靈活，以及人生規劃呈現更多階段與可能性，香港富裕人士對工作、退休及財富管理的看法正逐步轉變。然而，不少人仍沿用較適合短期及單一路徑人生的零散規劃方式。研究顯示，僅18%的香港受訪者表示已制定全面整合的財富規劃，涵蓋投資、稅務、財富傳承、法律安排及家族管治，意味著大部分人仍將相關安排分開處理，缺乏整體規劃視角。

財務安排、家庭責任及跨地域資產配置愈趨環環相扣，市場對整合規劃的需求亦日益殷切。超過一半（54%）受訪者在多個司法管轄區持有資產或擁有居留權，而77%需為受養人提供財務支持。同時，個人及家庭狀況亦不斷演變，近半數（48%）受訪者在過去五年曾因人生階段或家庭結構轉變而重整財富規劃，反映財富規劃各環節之間的關聯愈見緊密。 宏利香港及澳門行政總裁紀榮道表示：「香港富裕人士正逐步擺脫單一而固定的退休理念，轉而追求更靈活、多元及分階段的人生安排，結合工作、家庭責任及個人抱負；然而，他們的財富規劃模式卻未必能同步演進。許多家庭既要平衡不同成員的財務需要，亦需統籌分佈於不同市場的資產配置，同時要為下一代的長遠發展及財富傳承做好部署。研究顯示，客戶現時追求的不僅是投資回報，更需要一套能應對外圍環境變化、洞悉未來需要，並將投資、保障及財富傳承規劃有機融合的一體化財富策略。」

醫療開支成長壽規劃的一大盲點 除投資與財富傳承規劃外，研究還發現，香港受訪者在醫療保健及照顧安排方面準備不足。在所有受訪地點中，香港受訪者對健康相關突發風險表示準備不足的比例最高，當中包括面對龐大且缺乏保障的醫療開支（29%）、罹患危疾（26%），以及承擔家庭成員長期護理費用（23%）。若未及早作出規劃，這些風險或會隨著壽命延長而逐步累積，對家庭財務構成更大壓力。 宏利香港及澳門首席產品總監張家俊表示：「人們往往低估三件事：自己會活多久、醫療成本上升得有多快，以及獲得優質治療可以有多昂貴。長壽意味著我們需要重新思考退休及財富規劃模式；在這一過程中，保險正逐漸成為長壽規劃中不可或缺的重要支柱，協助家庭及早建立穩固保障、從容應對醫療開支上升，並在更長的人生歲月中維持理想生活質素。」