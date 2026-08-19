由街頭漢堡店到五星酒店　EX M醬汁獲JW萬豪及萬豪金殿採用

EX M 醬汁已於官方網店開售，設有三款容量。

本地研發醬汁，由街頭小店配方一路走進五星酒店廚房。由 Exotica Gelatea 創辦人顏禎佑（Dan Gan）研發的 Exotica Umami EX M 醬汁，近日獲香港 JW 萬豪酒店旗下餐廳採用，當中包括米芝蓮星級中菜廳「萬豪金殿」，並已應用於多款肉類及海鮮菜式。除了餐廳應用外，該醬汁亦入選 2026「綠惜煮意」全電煮食比賽指定使用醬料。 由街頭漢堡店起步 靈感來自古羅馬烹飪傳統 「EX M」的雛形，源自 Dan Gan 早前經營的霎東街街頭漢堡店，創作靈感來自古羅馬烹飪傳統。這款醬汁曾是店內招牌風味之一，該店更憑藉這款醬汁亦協助其漢堡店於 2024 年獲英國美食平台 Lovefood 列入「全球最佳漢堡排行榜」。

Exotica Umami EX M醬汁研發者兼 Exotica Gelatea 創辦人顏禎佑於香港 JW 萬豪酒店鐵板燒專區示範 EX M 醬汁應用，並以牛肉粒作對比展示其在質感、肉汁及鮮味上的變化。

據介紹，香港 JW 萬豪酒店管理層當時曾光顧顏禎佑經營的街頭漢堡店，並對其漢堡風味留下印象。其後，顏禎佑結束小店業務，轉而進一步改良醬汁配方，並帶同升級版產品到酒店作示範。他當時以牛肉粒作對比，介紹醬汁在質感、肉汁與鮮味上的應用；醬汁其後率先於酒店大堂酒廊鐵板燒專區使用，並逐步擴展至旗下其他餐廳。 叉燒菜式受歡迎 產量增約3倍

EX M 醬汁應用於叉燒菜式，成為酒店其中一款焦點菜式。

香港 JW 萬豪酒店行政總廚黃致銓其後把 EX M 醬汁應用至更多菜式，其中包括「EX M 叉燒」。酒店表示，叉燒經醬汁燜煮及上光後，本地豬肉在口感與風味表現上均有所提升；菜式推出數星期後，產量較原來增加約 3 倍。 延伸至米芝蓮星級中菜廳 應用涵蓋肉類及海鮮 其後，EX M 醬汁進一步引入米芝蓮星級中菜廳「萬豪金殿」。主廚鄧家濠曾測試醬汁對食材質感的影響，包括以存放雪櫃一晚的田雞作實驗，先以 EX M 醬汁醃製 30 分鐘再烹調，測試成品質感變化。完成測試後，餐廳決定把醬汁應用至大部分肉類及海鮮菜式。

入選全電煮食比賽指定醬料 呼應節能減浪費主題

電視及餐飲界著名名人蔡和平（Robert Chua）發起「2026『綠惜煮意』全電煮食比賽」，並指定革命性「EXOTICA UMAMI EX M」醬汁為賽事必用調味料，推廣可持續烹飪理念。

除了酒店餐飲應用外，隨着醬汁過去兩年多次公開演示，其在專業餐飲界的應用亦逐漸受到關注。EX M 醬汁亦獲資深電視及餐飲界人士蔡和平（Robert Chua）選為 2026「綠惜煮意」全電煮食比賽指定使用醬料。 蔡和平認為，EX M 可配合不同食材，亦有助簡化調味程序及縮短部分烹調時間，因此在構思全新比賽模式時，決定把它列為參賽者必須使用的指定醬料之一。比賽以全電烹調為主軸，旨在提升效率、節省能源及減少食材浪費，呼應減碳環保主題。

Exotica Umami EX M醬汁研發者兼 Exotica Gelatea 創辦人顏禎佑（中）與香港 JW 萬豪酒店行政總廚黃致銓（左）及萬豪金殿主廚鄧家濠（右）合照，展示已應用於酒店餐飲菜式的 Exotica Umami EX M 醬汁。