Tempo與miffy再度聯乘，推出全新100%純棉壓縮潔面巾，每粒獨立包裝的潔面巾均印有限定miffy壓印，壓縮後直徑僅4 cm，體積輕巧方便攜帶。吸水即可瞬間展開成24 x 48cm特大尺寸潔面巾，能滿足不同需要。每包内含兩款可愛miffy獨立包裝設計，產品採用100%天然純棉，柔軟親膚，不掉毛絮。經香港SGS權威機構檢測，不含可遷移性螢光劑，重金屬、甲醛及微生物含量均符合安全標準。同時榮獲德國Dermatest皮膚科「Excellent」認證，敏感肌適用！同系列有Tempo 100%純棉潔面巾10片輕便裝和掛牆式70片家用裝，已登陸各大超市、藥房、指定個人護理用品店及網上商店。
詳情: https://www.facebook.com/Tempo.hk/
Tempo聯乘miffy推出全新100%純棉壓縮潔面巾
Tempo與miffy再度聯乘，推出全新100%純棉壓縮潔面巾，每粒獨立包裝的潔面巾均印有限定miffy壓印，壓縮後直徑僅4 cm，體積輕巧方便攜帶。吸水即可瞬間展開成24 x 48cm特大尺寸潔面巾，能滿足不同需要。每包内含兩款可愛miffy獨立包裝設計，產品採用100%天然純棉，柔軟親膚，不掉毛絮。經香港SGS權威機構檢測，不含可遷移性螢光劑，重金屬、甲醛及微生物含量均符合安全標準。同時榮獲德國Dermatest皮膚科「Excellent」認證，敏感肌適用！同系列有Tempo 100%純棉潔面巾10片輕便裝和掛牆式70片家用裝，已登陸各大超市、藥房、指定個人護理用品店及網上商店。