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出版：2026-Aug-21 08:30
更新：2026-Aug-21 08:30

東海堂アローム「心が解れる瞬間」梅酒蛋糕甜點矚目登場

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AD 2col MK東海堂アローム「心が解れる瞬間」梅酒蛋糕甜點矚目登場

東海堂アローム聯乘日本梅酒品牌CHOYA，打造全新「心が解れる瞬間」梅酒蛋糕及甜品，採用CHOYA一年熟成至極之梅的本格梅酒、特製梅糖漿，以及紫蘇酒忌廉，巧妙融入甜點中，以演繹「CHOYA梅酒物語蛋糕」，3.75吋精緻大小適合家庭或2-4人共聚分享，每個蛋糕附送「CHOYA日本一年熟成至極之梅 梅酒 50ml一支(Eatizen美心薈會員專享9折：$98.1/零售價：$109)。「CHOYA經典甜品盒」含瑪德蓮及費南雪各1，零售價：$24 /套。　
網店: www.aromebakery.com.hk

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