東海堂アローム「心が解れる瞬間」梅酒蛋糕甜點矚目登場

東海堂アローム聯乘日本梅酒品牌CHOYA，打造全新「心が解れる瞬間」梅酒蛋糕及甜品，採用CHOYA一年熟成至極之梅的本格梅酒、特製梅糖漿，以及紫蘇酒忌廉，巧妙融入甜點中，以演繹「CHOYA梅酒物語蛋糕」，3.75吋精緻大小適合家庭或2-4人共聚分享，每個蛋糕附送「CHOYA日本一年熟成至極之梅 梅酒 」50ml一支(Eatizen美心薈會員專享9折：$98.1/零售價：$109)。「CHOYA經典甜品盒」含瑪德蓮及費南雪各1件，零售價：$24 /套。

網店: www.aromebakery.com.hk