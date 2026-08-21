由建造業議會及香港綠色建築議會合辦的「香港綠色建築週2026」將於9月舉行。今年以「LOOK！綠建『築』跡：全城都識，奔向碳中和」為主題，誠邀全港市民一同欣賞本地綠色建築，探索其對城市可持續發展的重要性及帶來的好處。其中《LOOK HARBOUR！綠建探索號》將於9月5日啟航，以環保純電驅動水上的士，結合「低碳出行」和「綠色建築導賞」，打造創新學習體驗，設有兩場各一小時十五分鐘的航程，名額共200位。(先到先得，額滿即止。)活動並推出「綠建兩岸 零碳在望」攝影比賽，於9月1日至27日期間以鏡頭捕捉維港兩岸綠色建築景觀，將作品上載至個人社交平台參賽，即有機會贏取港幣$500現金券乙張。
詳情: www.hkgbc.org.hk/tch/engagement/public-initiatives/hkgbw/index.jsp
香港綠色建築週2026將啟動 《LOOK HARBOUR！綠建探索號》打響頭炮
由建造業議會及香港綠色建築議會合辦的「香港綠色建築週2026」將於9月舉行。今年以「LOOK！綠建『築』跡：全城都識，奔向碳中和」為主題，誠邀全港市民一同欣賞本地綠色建築，探索其對城市可持續發展的重要性及帶來的好處。其中《LOOK HARBOUR！綠建探索號》將於9月5日啟航，以環保純電驅動水上的士，結合「低碳出行」和「綠色建築導賞」，打造創新學習體驗，設有兩場各一小時十五分鐘的航程，名額共200位。(先到先得，額滿即止。)活動並推出「綠建兩岸 零碳在望」攝影比賽，於9月1日至27日期間以鏡頭捕捉維港兩岸綠色建築景觀，將作品上載至個人社交平台參賽，即有機會贏取港幣$500現金券乙張。