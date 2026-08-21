揚鳴粵劇團定於9月9日（星期三）晚上7時30分，假尖沙咀香港文化中心大劇院盛大重演《十二欄杆十二釵》。此劇改編自1964年任劍輝與南紅主演的經典粵語長片，講述一段淒美動人的「人鬼情緣」。2006年首次將其成功改編成舞台粵劇，並創建「旋轉實景舞台」。今次重演南紅不單給予寶貴意見，亦會親臨開場剪彩。劇團不惜耗資搭建「立體旋轉舞台實景」，將電影畫面感與傳統粵劇完美融合。現任藝發局戲曲組主席及香港粵劇演員會理事長劉惠鳴老師表示，透過藝術發展局「作品重塑計劃」，得以將20年前的心血作品回歸舞台，讓舊觀眾回味昔日情懷，並吸引更多新觀眾接觸非遺曲藝，門票現已於URBTIX售票網公開發售。
登記購票：https://forms.gle/yUGy3LB49yZSTzgL6
重演《十二欄杆十二釵》 復刻「立體旋轉舞台」南紅現身開幕剪彩
揚鳴粵劇團定於9月9日（星期三）晚上7時30分，假尖沙咀香港文化中心大劇院盛大重演《十二欄杆十二釵》。此劇改編自1964年任劍輝與南紅主演的經典粵語長片，講述一段淒美動人的「人鬼情緣」。2006年首次將其成功改編成舞台粵劇，並創建「旋轉實景舞台」。今次重演南紅不單給予寶貴意見，亦會親臨開場剪彩。劇團不惜耗資搭建「立體旋轉舞台實景」，將電影畫面感與傳統粵劇完美融合。現任藝發局戲曲組主席及香港粵劇演員會理事長劉惠鳴老師表示，透過藝術發展局「作品重塑計劃」，得以將20年前的心血作品回歸舞台，讓舊觀眾回味昔日情懷，並吸引更多新觀眾接觸非遺曲藝，門票現已於URBTIX售票網公開發售。