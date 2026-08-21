美國米今年上半年在香港的入口量大幅上升，深受本地市民及餐飲業界歡迎。USA Rice的多款熱門美國米，包括茉莉香米、珍珠米、長粒糙米、糯米及長粒白米等，一年一耕，營養豐富又環保，而且無基因改造、不含麩質，經美國農業部(USDA)品質監管，安全可靠。品種全面，可應用於廣泛菜色。美國米產自美國六大產米區，包括阿肯色州、加州、密蘇里州、路易斯安那州、密西西比州及德州，其中阿肯色州產量最大， 而加州則品種最豐富。美國稻米產業每年生產約200億磅稻米。全美共有5,563位稻農，種植總面積達230萬英畝。美國是全球第五大稻米出口國，也是亞洲以外最大的稻米出口國。
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美國米品質優、價錢親民 上半年入口量急升
美國米今年上半年在香港的入口量大幅上升，深受本地市民及餐飲業界歡迎。USA Rice的多款熱門美國米，包括茉莉香米、珍珠米、長粒糙米、糯米及長粒白米等，一年一耕，營養豐富又環保，而且無基因改造、不含麩質，經美國農業部(USDA)品質監管，安全可靠。品種全面，可應用於廣泛菜色。美國米產自美國六大產米區，包括阿肯色州、加州、密蘇里州、路易斯安那州、密西西比州及德州，其中阿肯色州產量最大， 而加州則品種最豐富。美國稻米產業每年生產約200億磅稻米。全美共有5,563位稻農，種植總面積達230萬英畝。美國是全球第五大稻米出口國，也是亞洲以外最大的稻米出口國。