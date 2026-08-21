港大中醫藥學院與健靈慈善基金深化科研合作 成立「健靈中醫藥研究發展工作室」 推動中藥科研成果創新

新成立的「香港大學中醫藥學院健靈中醫藥研究發展工作室」，將支持基礎及臨床研究，並運用人工智慧、大數據分析、組學及藥理學等先進科研技術，加強對中醫藥理論及應用的深入探索。工作室亦支持招募博士後研究員及研究助理教授等科研人才，進一步提升研究團隊實力及科研能力。

除支持科研項目外，維特健靈亦將協助研究團隊申請政府、大學及產學研合作資助計劃，包括創新及科技基金（ITF）及香港大學配套資助計劃等，期望進一步整合學界與產業界資源，推動優秀科研成果落地應用。

港大醫學院中醫藥學院教授、港大醫學院中西醫結合中心聯合主任、中醫藥學院健靈中醫藥研究發展工作室主任馮奕斌教授表示：「我們感謝維特健靈對香港大學科研工作的支持。工作室有助促進中醫藥研究與現代科技融合發展，加強基礎研究與臨床研究的協同推進，並為中醫藥現代化研究開拓更廣闊的發展空間。」

健靈慈善基金主席兼維特健靈董事長陳曦齡博士表示：「維特健靈集團成立健靈慈善基金，目的為支持對社會有貢獻、有意義的慈善活動，積極回饋社會。我們十分榮幸能支持成立『香港大學中醫藥學院健靈中醫藥研究發展工作室』，期望透過長遠而持續的合作，促進中醫藥科研創新及成果轉化，並為香港培育更多科研人才，進一步推動中醫藥科研創新及產學研合作發展。」

陳曦齡博士在致辭時表示，希望透過更多高水平的研究，讓中醫藥從「經驗醫學」進一步走向「實證醫學」，用科學的方法驗證中藥的安全性、有效性和作用機制，讓中醫藥得到更多國際認可。過去有很多優秀的科研成果，發表於學術期刊之後，未必有機會真正走向市場，服務更多有需要的人。期待這個工作室能夠成為一座橋樑，讓研究成果不只停留在學術層面。