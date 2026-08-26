香港城市室樂團《太空幻遊》 管弦樂聯乘馬戲與國際藝術家、小演員展開宇宙歷險

如果真的遇上外星人，第一句會說甚麼？10歲的黃睿咨（Adeline Wong）想也不用想便回答：「我會問佢由邊度嚟！」若可以帶一樣東西上太空，她則會選擇豎琴，讓外星人也認識這件樂器。 這份屬於孩子的好奇心，正好與她在香港城市室樂團原創音樂劇場《太空幻遊》中飾演的女主角艾絲翠互相呼應。演出將於2026年8月29及30日在荃灣大會堂演奏廳上演，結合現場管弦樂、戲劇、歌唱、舞蹈、特雷門電子琴、電子音樂、數碼視覺藝術及馬戲表演，帶領大小觀眾展開一場從地球出發的宇宙歷險。

外星人為尋找巴赫音樂來到地球 《太空幻遊》的故事由「航行者一號」及航行者金唱片開始。外星人「馮老土」截獲航行者一號後，從金唱片中發現巴赫的音樂，於是前往地球尋找巴赫，並遇上正在為學校比賽排練巴赫組曲的艾絲翠。 兩人其後乘坐太空船，飛往木星第四大衞星「歐羅巴」，參與「宇宙星辰表演」。故事把古典音樂、太空探索與孩子的冒險想像帶進同一舞台世界，並以巴赫音樂及現場管弦樂貫穿劇情。 艾絲翠由年僅10歲的黃睿咨飾演。她形容角色是一個「好好奇、會問好多問題，同埋好勇敢」的小朋友。談到自己與艾絲翠的共通點，她的回答同樣離不開好奇與探索。假如真的有外星人出現在面前，她最想知道的，便是對方來自哪一個星球。

唱、演、彈豎琴 三項表演同場完成 黃睿咨在劇中不單飾演女主角，還要唱歌及演奏豎琴。三種才藝之中，她最喜歡唱歌，「因為我隨時隨地都可以唱，想唱就可以唱」。 她認為，今次最具挑戰的部分，是彈奏豎琴時要準確配合現場管弦樂，掌握每個進入音樂的位置。為此，她把樂團部分錄下來，在家反覆播放及練習。

《太空幻遊》亦是她首次參與如此大型、面對眾多觀眾的舞台製作。對一名10歲小演員而言，要在同一場演出中兼顧角色、歌唱與樂器演奏，既是考驗，也讓觀眾看到年輕表演者在專業舞台上的多面性。 國際班底走進同一個「宇宙」 除了年輕本地演員，製作亦匯聚來自香港、日本、澳洲及德國的演員、歌手、音樂家、舞者與馬戲藝術家。 與黃睿咨同台的包括飾演外星人「馮老土」的加寶・科史甸。他身兼牧童笛演奏家、非語言喜劇演員及馬戲藝術家，將音樂與形體喜劇帶進角色之中。其他演出成員還包括特雷門電子琴演奏家邁爾士・布朗、鏡球藝術家梅慧莉、呼啦圈藝術家許傲群、日本機械與動畫舞舞者堀野一穂，以及帶來四臂雜耍的安等。

多種表演形式匯聚同一舞台，對黃睿咨而言也是一次近距離學習的機會。她在排練中學會以不同身體動作表達情節，例如透過突然、快速的動作與較緩慢的動作，改變場景的節奏，營造緊張甚至帶點驚險的氣氛。

首次近距離看鏡球表演 被問到哪一項表演最令她驚喜，黃睿咨特別提到鏡球藝術。她憶述，表演者不用雙手扶着鏡球，仍然能在球上保持平衡，令首次近距離觀看這類演出的她大感興奮，更直言：「我覺得好酷！」 除了鏡球，《太空幻遊》還加入呼啦圈、四臂雜耍，以及日本舞者帶來的機械舞、動畫舞與月球漫步，並配合燈光及飛碟視覺效果。黃睿咨認為，一般音樂劇較少同時加入如此多馬戲和視覺元素，而今次製作把音樂與各種技藝放在一起，是節目最特別之處。

不用接觸也能奏出聲音 節目另一個較少在本地親子舞台見到的元素，是特雷門電子琴。演奏者透過雙手在兩支金屬天線附近移動，一支天線控制音高，另一支控制音量，毋須接觸樂器便能奏出聲音。由於音色神秘，特雷門電子琴亦常見於與外星人及科幻題材相關的電影配樂。 今次音樂由潘玥及澳洲特雷門電子琴演奏家兼作曲家邁爾士・布朗創作，並由布朗參與現場演出。配合現場管弦樂團、電子音樂及數碼影像，聲音不再只是劇情的背景，而是構成整個太空世界的重要部分。

香港城市室樂團持續拓闊古典音樂想像 《太空幻遊》由香港城市室樂團藝術總監黎燕欣製作及執導，故事亦由她撰寫，形體劇場則由來自維也納的胡熒星執導。製作團隊涵蓋佈景、燈光、服裝、數碼影像、音響及化妝設計，以不同專業範疇共同建立舞台上的宇宙。 香港城市室樂團於1999年由雙簧管演奏家黎燕欣創立，除室樂演出外，亦致力以原創舞台音樂作品培育新一代古典音樂觀眾。《太空幻遊》是樂團成為康樂及文化事務署場地伙伴後，首次在荃灣大會堂演奏廳亮相的製作。

香港城市室樂團

媽媽：少補習，從興趣培養主動學習 黃睿咨的媽媽在訪問中表示，女兒平日學習豎琴、鋼琴及唱歌，但家庭相對較少安排學術補習，讓她放學後有時間休息，課外活動則主要集中在星期五和星期六，令時間安排較為輕鬆。 在學業方面，媽媽着重培養閱讀興趣，認為小學階段應先建立中、英文及數學等基礎。當孩子對一件事感到有趣，便會較願意主動學習和練習。這種以興趣為起點的學習方式，也反映在黃睿咨面對舞台挑戰的過程中。 最想與家人在水星野餐

舞台以外，黃睿咨的太空想像依然充滿童真。若可乘坐太空船前往任何星球，她最想去水星，因為覺得水星很美，而且接近太陽。 她會邀請爸爸、媽媽和弟弟同行，還要帶上一個野餐籃：「因為我哋一家四口可以喺水星上面野餐！」 在現實世界，水星的環境當然不適合人類野餐；但在《太空幻遊》的舞台宇宙裏，音樂、飛碟、馬戲與孩子的想像，正好讓看似不可能的旅程在劇場內發生。 黃睿咨希望不同年齡的觀眾都能入場欣賞：「呢個演出有好多外國藝術家特登飛嚟香港，又有雜技、呼啦圈、四臂雜耍，加埋音樂，好少有音樂劇會有咁多唔同節目。」她又形容飛碟、燈光及整體舞台效果「好酷」，認為這是一個難以在其他演出看到的組合。

《太空幻遊》演出資料 演出日期及時間

2026年8月29日（星期六）下午3時及晚上7時30分

2026年8月30日（星期日）下午3時 地點

荃灣大會堂演奏廳 主辦

香港城市室樂團 語言及年齡

英語演出，適合3歲或以上觀眾 票價

港幣600元、400元、250元及120元 全日制學生、60歲或以上長者、綜合社會保障援助受惠人士、殘疾人士及看護人可享半價優惠，門票於城市售票網發售 https://www.urbtix.hk/event-detail/15273/