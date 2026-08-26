「湘糧出湘」新突破——湘米供港專場推介會在香港成功舉辦

香港市民迎來優質湘味糧油新選擇！2026年8月 21 日，源自湖南洞庭湖「世界長壽之鄉」、傳承湯家崗遺址 6800 年稻作文化的金葦香米正式登陸香港市場，供港揭幕儀式同步舉辦。在湖南湘米供港專場推介會上，近百名香港飲食業界代表現場品鑒，湖南大米-金葦香米米粒晶瑩油亮、口感鬆軟勁道、米香醇厚綿長的優異品質，收穫業界廣泛認可。 本次推介會於本月 21 日在香港尖沙咀凱悅酒店舉辦，湖南省糧食和物資儲備局局長夏文斌，香港特區政府商務及經濟發展局副局長陳百里等湘港兩地政企代表，以及香港餐飲聯業協會相關負責人、近百名本地飲食及零售業界代表參會。會場融入洞庭稻田農耕元素，讓賓客直觀感受湖湘千年稻作文化的獨特魅力。

本次供港的金葦香米，依託洞庭湖得天獨厚的生態資源孕育而成，傳承千年優質稻種基因，原生態的生長環境造就了其晶瑩剔透、油亮鬆軟的特質。經過多年深耕發展，湖南稻米在品種選育、標準化種植、田間管理、加工保鮮等全鏈條實現全面升級，品質可對標泰國香米、日本越光米等國際高端稻米。

夏文斌在致辭中表示，湘米是湖南特色農業核心名片，也是保障糧食安全、助推鄉村振興的重要支撐。為實現高質量供港，嚴格把控全鏈條提質升級與合規認證，築牢湘米供港品質根基。他強調，湖南作為全國核心糧食主產區，持續推進糧油產業轉型升級。香港是國際化貿易與金融樞紐，是湘米接軌全球市場的重要窗口。此次湘米供港，是湘港農業經貿深度融合的重要成果，湖南將以香港為戰略支點，全力打響湘米公共品牌，推動湖湘優質糧油出海遠航，助力現代農業高質量發展，深化湘港互利共贏合作。

陳百里指出，香港特區政府依託國際金融中心等獨特優勢，助力湖南省企業拓展市場、經香港出海。今年特區政府持續加大力度落實內地企業出海 “三部曲” 策略，主動引進具備出海能力的內地高質量企業落戶香港，助力企業做大在港業務、達到國際標準，進而依託香港拓展國際市場。

湖南糧食科技創新有限公司董事長謝向東介紹，供港湖南大米，在儲存、運輸等各個環節實行嚴格管控，為香港消費者帶來新鮮、優質、安全的湖湘好米。未來計畫採用智能化氮氣儲糧集裝箱等新型綠色儲備流轉解決方案，以全流程科技化、標準化管控，實現長效鎖鮮。 香港是享譽國際的美食之都，湘米成功入港，不僅是湖南農業 “走出去” 的關鍵突破，更是湘港經貿深度融合的生動體現。從洞庭良田到香港餐桌，這條高標準供應鏈的成功搭建，凝聚了產地、質檢、物流、銷售全鏈條的不懈深耕。當前香港高端大米消費需求旺盛，湘米兼具頂尖品質與突出的性價比優勢，推介會現場已收穫眾多港澳業界合作意向，市場發展潛力巨大。

此次金葦香米順利供港，是湖南糧油產業提質升級、對外開放的重要實踐。未來，湖南將堅守糧食安全底線，啟動鄉村振興動能，持續推動千年湘米品牌走向世界，讓湖湘優質糧油閃耀國際舞臺，在深化湘港合作、服務國家對外開放大局中展現湘糧擔當、貢獻湖南力量。