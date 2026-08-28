AS MEDICAL醫美集團CEO Serena 分享女性力量與美學哲學

主打「高級客製化設計與輪廓美學」的AS MEDICAL醫美集團CEO Serena，分享了她的創業故事，以及她的美學哲學「AS YOU, AS ALWAYS – 擁抱原生美」。 白手起家 從深水埗公屋到業界革新者 Serena 的成長背景讓她深刻體會到「所有機會都要靠自己爭取」。中學時考取第一名，大學時期當同齡人享受校園生活時，她已懷揣著三千元積蓄，在觀塘老舊工廠大廈的百呎單位內開啟創業之路。面對疫情衝擊與業界激烈競爭，她帶領團隊開創全港首個醫美直播模式，化危機為轉機，最終憑藉「ASM童顏術」勇奪全港針劑銷量冠軍，寫下白手起家的新時代女性創業傳奇。

曾因輪廓與肌膚問題感到自卑的Serena，深知傳統醫美「一式一樣、失去個人特色」的痛點。因此，AS MEDICAL徹底放棄工廠式填充，主打「高級客製化設計與輪廓美學」。Serena的美學哲學是「AS YOU, AS ALWAYS – 擁抱原生美」。她認為：「真正高級的醫美，不是改變一個人，而是在保留原生特色的同時，讓她以最自然、自信的方式展現最好的自己。」醫美是一種長遠的美學管理，是懂得分清「甚麼需要做、甚麼不需要做」。

AS MEDICAL主打「高級客製化設計與輪廓美學」，讓客戶以最自然、自信的方式展現最好的自己。

發揮女性力量 投資自己 做人生的 CEO 身為香港經貿商會最年輕的女企業家會董，Serena 倡導「投資外貌與投資事業相輔相成」。投資事業是武裝內在實力與經濟自主；投資外貌則是展現自律與生命狀態管理能力。她以自身座右銘——「你唔需要好厲害先開始，因為人係需要開始咗先會變得厲害」鼓勵所有女性，不被年齡、出身或社會框架定義，勇於成為自己人生的CEO。 履行社會責任 柔韌中見力量 奉獻中見價值 在追求企業卓越的同時，Serena 亦積極回饋社會。她透過樂活獅子會關懷癌症兒童與長者，更於廣西山區參與興建慈善小學，為近兩千名偏遠地區兒童點亮求學之路。她堅信「勇敢追光的人，終將成為光」，致力於打造一個有溫度、有使命感並能傳遞女性力量的企業。