《恆香中秋慶典 • 月餅期間限定店》登陸利東街

香港老字號「恆香老餅家」，以「百年恆香‧一直都在」為主題，將傳統工藝與現代創意揉合，呈獻一系列經典與創新月餅。為迎接中秋，恆香準備了一連串精彩的中秋慶典活動，當中主打的《恆香中秋慶典 • 月餅期間限定店》由即日起至9月25日進駐灣仔利東街。除發售經典雙黃白蓮蓉月餅、人氣流心奶黃月餅及分量升級的「酥小月系列」等多款精選月餅外，期間限定店由即日起推出多款聯乘產品，包括由恆香月餅代言人兼「品牌創意官」張智霖（Chilam）創作的「心形老婆月餅」、揉合傳統工藝與現代健康哲學的「位元堂 X 恆香月餅禮盒」，以及將節日祝福化作愛心力量的「懷智 x 恆香 愛心月餅」。為答謝顧客，恆香更準備了豐富禮遇與限定週邊，讓大家滿載而歸。

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