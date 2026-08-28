東亞銀行與碇點金融簽訂合作備忘錄 共同探索港元穩定幣實際應用 結合雙方優勢 拓展數碼資產服務能力 踐行香港創新發展藍圖

東亞銀行有限公司（東亞銀行）與香港持牌穩定幣發行人碇點金融有限公司（碇點金融）於2026年8月28日宣布簽署合作備忘錄。東亞銀行成為首批與碇點金融合作的銀行之一，共同探索受規管港元穩定幣(HKDAP)所支持的數碼資產方案。

是次合作結合碇點金融完備嚴謹及受規管的穩定幣發行能力，以及東亞銀行全面的銀行業務優勢。根據合作備忘錄內容，東亞銀行將與碇點金融合作，研究HKDAP的實際應用場景，為客戶提供安全且合規的金融解決方案。

東亞銀行集團創新總監、總經理兼創新辦公室主管洪建幫先生表示：「這次與碇點金融的戰略合作，標誌著本行加速數碼轉型的一個重要里程碑。區塊鏈技術與代幣化，是滿足全天候、無邊界數碼金融需求的關鍵所在。東亞銀行將繼續推動創新，結合龐大的網絡與完善的銀行服務，是次合作將有助推動香港邁向全球數碼資產的領先行列。」