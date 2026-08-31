亞青保齡球賽港隊創歷屆最佳戰績 勇奪2金3銀1銅凱旋　 馬嘉言優秀賽封王 林諾謙摘銅 劉掌珠大讚表現「超越滿分」

中國香港保齡球青年代表隊早前於印尼雅加達舉行的「第二十五屆亞洲青少年保齡球錦標賽」大放異彩，以2金3銀1銅的歷屆最佳戰績圓滿收官。團隊於8月30日晚乘坐CX776航班凱旋抵港。 男子優秀賽包辦金銅 港隊內訌戰況激烈 在壓軸舉行的男子優秀賽（Masters）中，日前已於個人全能賽摘金的林諾謙，與隊友馬嘉言在首兩階段16局賽事中分別以1,792分及1,742分，排第2及第3名攜手晉級梯級決賽。 首輪梯級決賽（準決賽）上演港隊內訌，馬嘉言與林諾謙同場對壘，最終馬嘉言打出234分，以19分之差擊敗打出215分的林諾謙躋身決賽，林諾謙則收穫銅牌。進入第二輪決賽，馬嘉言挑戰首名晉級的菲律賓頭號種子Royce Wayne Padua，打出精彩一戰，直落兩局以232:194、236:211（總比分468:405）橫掃對手，為港隊勇奪本屆賽事第二面金牌。

獎牌榜成績一覽 金牌（2面）：男子個人全能（林諾謙）、男子優秀賽（馬嘉言） 銀牌（3面）：男子單人賽（林諾謙）、男子四人隊制賽

（林諾謙、馬嘉言、梁峻宇、蒙溢翹）、女子雙人賽（黃梓晴、羅煒晴） 銅牌（1面）：男子優秀賽（林諾謙）

劉掌珠主席：表現超越滿分 積極備戰明年香港主場 中國香港保齡球總會主席劉掌珠直言隊員表現超越「滿分」。她特別點名讚賞首次出戰公開賽即奪銀的女子雙人組黃梓晴與羅煒晴，形容賽果喜出望外；並指男子隊越戰越勇、包辦兩金，展現極高水準。 劉主席補充，代表隊成員均經「第二級別青少年保齡球培訓計劃」嚴格考核與重點訓練。總會未來將集中火力培訓4男4女共8位核心精英，全力備戰明年7月在香港主場舉辦的亞青錦標賽，同時將持續招募8至16歲新血，特別是加強女運動員的梯隊建設。

首次出戰國際賽即斬獲雙人賽銀牌的青少年代表隊成員（圖右）黃梓晴 Tavia 與（圖左）羅煒晴 Ruby 對成績感到驚喜，特別感謝主席、帶隊以及教練團隊的悉心指導。

小將黃梓晴、羅煒晴初露頭角 期盼主場再創佳績 首度出戰國際賽即斬獲雙人賽銀牌的黃梓晴與羅煒晴表示對獲獎喜出望外，特別感謝領隊劉掌珠主席及教練團隊（Eric與Pontus）的悉心指導，並期待在明年的香港主場賽事中繼續挑戰自我。 金牌馬嘉言與隊友林諾謙：展現深厚默契 瞄準十月世界盃 談及準決賽的「港隊內訌」，馬嘉言（Jovi）與林諾謙（Dylan）表示賽事極為難忘。Dylan 雖以些微差距落敗落淚，但完全無損二人默契。Jovi 分享奪金關鍵在於「保持冷靜、不動聲色」，不讓對手看穿策略，並感謝團隊的全力支持。他指只要「四個人一條心」就能克服難關，下一步將全力備戰十月開打的德國慕尼黑 IBF 保齡球世界盃。

中國香港保齡球青年代表隊四位小將組成的男子4人隊際賽組合印尼雅加達舉行的2026年第二十五屆亞洲青少年保齡球錦標賽中表現優異，合力以 5030 分的總成績為港隊勇奪男子4人隊際賽銀牌，成員包括：（左起）梁峻宇Ethan、馬嘉言Jovi、林諾謙Dylan及蒙溢翹Izac。