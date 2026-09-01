靠得住粥麵小館首奪「大眾點評必吃榜」 攜16年米芝蓮推介榮譽 打造香港遊客必試鮮味標竿

大眾點評「必吃榜」境外頒獎典禮剛於8月26日在吉隆坡舉行。靠得住粥麵小館首度榮登「2026大眾點評必吃榜」！這項由數以萬計食客真實評價與大數據精選出的權威榜單，一直是訪港旅客熱門的美食指標。

繼今年3月入選《香港澳門米芝蓮指南2026》必比登推介、達成連續16年米芝蓮推介的佳績後，靠得住於同年再下一城、勇奪年度第二項美食殊榮，榮登「2026大眾點評必吃榜」，實現廣大旅客真實口碑打卡與國際美食指南的雙重權威認證，努力持續以招牌鮮魚湯粥，為顧客提供真誠地道的粵式經典。

雙重認證 傳承地道廣式風味

靠得住粥麵小館（灣仔克街店）為全港首間獲米芝蓮推介的粥品餐廳，自2011年起連續獲評為「米芝蓮推介餐廳」及「米芝蓮必比登推介*」。多年來堅持以親民實惠的價格，呈現極致高品質的傳統廣東粥麵與家常小菜，不僅深受米芝蓮權威肯定，更成為廣大旅客到港旅遊、體驗在地地道飲食文化的必到美食地標。