靠得住粥麵小館首奪「大眾點評必吃榜」 攜16年米芝蓮推介榮譽 打造香港遊客必試鮮味標竿

大眾點評「必吃榜」境外頒獎典禮剛於8月26日在吉隆坡舉行。靠得住粥麵小館首度榮登「2026大眾點評必吃榜」！這項由數以萬計食客真實評價與大數據精選出的權威榜單，一直是訪港旅客熱門的美食指標。
繼今年3月入選《香港澳門米芝蓮指南2026》必比登推介、達成連續16年米芝蓮推介的佳績後，靠得住於同年再下一城、勇奪年度第二項美食殊榮，榮登「2026大眾點評必吃榜」，實現廣大旅客真實口碑打卡與國際美食指南的雙重權威認證，努力持續以招牌鮮魚湯粥，為顧客提供真誠地道的粵式經典。
雙重認證 傳承地道廣式風味
靠得住粥麵小館（灣仔克街店）為全港首間獲米芝蓮推介的粥品餐廳，自2011年起連續獲評為「米芝蓮推介餐廳」及「米芝蓮必比登推介*」。多年來堅持以親民實惠的價格，呈現極致高品質的傳統廣東粥麵與家常小菜，不僅深受米芝蓮權威肯定，更成為廣大旅客到港旅遊、體驗在地地道飲食文化的必到美食地標。
*米芝蓮必比登推介旨在表彰以實惠價格（HK$400以內享用三道菜）提供優質體驗的餐廳。
訪港旅客必試靠得住菜式 - -
馳名鮮魚湯粥底｜心肝寶貝粥
靠得住招牌魚湯粥底嚴選四款鮮魚配合黃金比例白米，慢火熬製四小時，粥底綿滑順喉、鮮甜濃郁，呈現廣東傳統粥品靈魂。特別搭配香港屠房每日新鮮直送的厚切豬膶，口感鮮香爽嫩， 再加上粒粒鮮甜彈牙的西澳帶子，令人回味無窮。
招牌鮮蝦雲吞麵
保留昔日傳統，以銅壺盛載由大地魚及秘製材料熬製的麵湯，麵上灑上韭黃及蝦子，增添香氣。上桌時才將熱湯由銅壺倒入特製32梳銀絲幼麵內，確保銀絲麵條爽口彈牙。招牌鮮蝦雲吞以鮮蝦和豬肉每日於分店現場包製，新鮮美味製法講究。
靠得住鹹肉粽
以綠豆糯米黃金比例配上五花腩及鹹蛋黃，以傳統秘方人手包製，粽香撲鼻，入口清爽而不膩，與粥品配搭滋味倍增。
每日現宰鮮魚菜式
除了招牌粥麵，店內亦提供新鮮現宰蒸魚單品（如蒜頭豆豉蒸厚切金錢鱔、順德欖角蒸鯇魚腩、剁椒蒸筍殼魚等**）， 展現真材實料的在地鮮味。鮮魚菜式視乎分店供應，詳情請向店員查詢。