優品360˚由即日至9月10日推出「友好Buy感謝祭」，推廣期間，優品360°及FoodVille全線門市將提供超過300款精選產品低至6折的震撼折扣！門市將延續備受好評的消費回贈優惠，顧客凡購物滿HK$100即獲贈HK$15現金優惠券（於購物後翌日起7天內使用），全面提升顧客購物體驗。Club 360°更將於9月特別推出加強版會員限定禮遇：會員及金卡會員於9月1日（星期二）單一消費滿 $120即享95折優惠；9月7日（星期一）於全線分店消費，即賺取3倍積分。由即日至10月8日期間，優品360°與支付平台推出跨界消費賞，買得多，慳更多。由即日至 9月10日，樂悠咭用戶單一消費淨額滿 $100，即獲 $8八達通現金回贈！
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優品360° 「友好Buy感謝祭」精選逾300款產品低至6折
優品360˚由即日至9月10日推出「友好Buy感謝祭」，推廣期間，優品360°及FoodVille全線門市將提供超過300款精選產品低至6折的震撼折扣！門市將延續備受好評的消費回贈優惠，顧客凡購物滿HK$100即獲贈HK$15現金優惠券（於購物後翌日起7天內使用），全面提升顧客購物體驗。Club 360°更將於9月特別推出加強版會員限定禮遇：會員及金卡會員於9月1日（星期二）單一消費滿 $120即享95折優惠；9月7日（星期一）於全線分店消費，即賺取3倍積分。由即日至10月8日期間，優品360°與支付平台推出跨界消費賞，買得多，慳更多。由即日至 9月10日，樂悠咭用戶單一消費淨額滿 $100，即獲 $8八達通現金回贈！