熱門搜尋:
西藏尼泊爾泥石流 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 叡璟 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
市場資訊
出版：2026-Sep-01 08:00
更新：2026-Sep-01 08:00

優品360° 「友好Buy感謝祭」精選逾300款產品低至6折

分享：
Ad 2col 優品360° 「友好Buy感謝祭」隆重登場 KV

優品360˚由即日至910日推出「友好Buy感謝祭」，推廣期間，優品360°FoodVille全線門市將提供超過300款精選產品低至6折的震撼折扣！門市將延續備受好評的消費回贈優惠，顧客凡購物滿HK$100即獲贈HK$15現金優惠券（於購物後翌日起7天內使用），全面提升顧客購物體驗。Club 360°更將於9月特別推出加強版會員限定禮遇：會員及金卡會員於91日（星期二）單一消費滿 $120即享95折優惠；97日（星期一）於全線分店消費，即賺取3倍積分。由即日至108日期間，優品360°與支付平台推出跨界消費賞，買得多，慳更多。由即日至 910日，樂悠咭用戶單一消費淨額滿 $100，即獲 $8八達通現金回贈！  
詳情：www.bestmart360.com

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務