Mon cher 攜手Nishimura西村番茶屋本店 推多款中秋禮盒

今年中秋，Mon cher與日本京都享負盛名的百年茶莊「Nishimura 西村番茶屋本店」攜手合作，推出「日本茶系月餅禮盒」。Mon cher並傾力打造「赤金‧黑金」經典月餅禮盒，誠邀您共賞一場視覺與味蕾的日式美學饗宴。Mon cher 2026中秋節系列包括Mon cher x Nishimura西村番茶屋本店 日本茶系月餅禮盒、赤金・月餅禮盒、黑金・月餅禮盒、費南雪禮盒、燒菓子禮盒、蝴蝶酥禮盒、曲奇禮盒，另有兩款尊貴禮籃。即日起至9月30日限量發售，Mon cher 2026中秋禮盒系列凡購買3件或以上享額外95折優惠！Mon cher還有朱古力禮盒（9粒裝）與精選茶包及咖啡豆。雖不適用於3件95折優惠，依然是送禮與表達心意的優雅之選。

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