城景國際 Amazing 煥新登場 以Café價錢享受酒店級美味與雅致體驗 9 月開業禮遇 中秋別注版甜品

城景國際（The Cityview）旗下餐廳 Amazing 於2026年9月起以全新面貌重新出發，帶來以「西日輕食、手作咖啡及創意甜品」為主題的嶄新餐飲概念。從早餐、午 餐、下午茶至晚市散點，Amazing 致力透過輕盈而富層次的料理、匠心調製咖啡及創意甜品，為客人打造結合味覺與視覺享受的悠閒餐飲體驗。套餐價錢低至港幣$42起（另加一服務費），務求讓客人以最優惠價錢，品嚐酒店級食材、滋味與服務。 靈感源自油麻地 為細味生活而設 全新 Amazing 以「白．木．光」作為設計主軸，運用自然光感、溫暖木系元素及簡約留白美學，營造舒適明亮的用餐環境，打造適合相聚、放鬆及分享生活的休閒空間。

座落於充滿地道文化及城市魅力的油麻地，Amazing 融合西日料理元素及在地靈感，希望成為區內全新的餐飲聚腳點，讓客人在繁忙都市生活中享受片刻悠閒時光。 早餐時段 (上午8時至11時) 注入活力・從美味開始 必試全日早餐 Amazing 精心準備多款早餐，從輕盈而豐富，為新一天注入滿滿活力！ 必試Amazing全日早餐（套餐港幣$108）- 匯聚黑松露炒蛋、黑毛豬腩肉、意大利風乾火腿、煙三文魚、南瓜餅、田園沙律、炒野菌及酸種麵包，營養更全面，一次過滿足鹹香與健康元素。另外，推介三重芝士火腿酸種麵包三文治（套餐港幣$68）- 以車打芝士、巴馬臣芝士及馬蘇里拉芝士交融烘烤，配搭鹹香火腿與微酸麥香的酸種麵包，外層酥脆、內裡濃郁柔滑，展現芝士與麵包的細緻平衡。

喜愛輕食的顧客，可以選擇野菌溫泉蛋班尼迪配牛角包（套餐港幣$78） - 以酥香鬆軟的法式牛角包取代傳統英式鬆餅，配上香氣馥郁的炒野菌及流心溫泉蛋，再淋上絲滑荷蘭醬。將西式經典班尼迪巧妙融入日式元素，是人氣早午餐之選。除此之外，亦可選擇日式溏心蛋沙律吐司（套餐港幣$58）- 香烤吐司鋪上以日式美乃滋調製的蛋沙律，配搭金黃流心溏心蛋，蛋香濃郁而口感豐富。簡約之中展現精緻細節，帶來充滿日式風味的精緻早餐體驗。

午餐時段 (早上11時至下午2時30分) 主打多款西日融合主菜 適合商務聚餐及工作間小憩 喜愛豚肉的朋友，不容錯過日式溫泉蛋照燒黑毛豬腩飯（套餐港幣$128） - 嚴選西班牙伊比利亞黑毛豬腩，以低溫慢煮十二小時至軟嫩入味，再輕煎至表面金黃焦香，配上秘製日式照燒汁及流心溫泉蛋。鹹甜交織的醬香與豐腴肉香完美融合，層次豐富，令人回味無窮。如想品嚐西日料理的烹調風味，主廚推介西京燒三文魚配清酒魚籽忌廉汁（套餐港幣$148） - 三文魚以傳統西京味噌醃製，帶出細緻甘甜與發酵香氣，烤至表面微焦、油脂豐盈。搭配清酒魚籽忌廉汁，鮮香濃郁而不膩口，展現西日融合料理的精緻魅力。

對「牛」之愛好者來說，主菜怎能沒有牛？赤紅酒燉煮牛面頰伴薯蓉及時令蔬菜（套餐港幣$138）定能滿足一眾顧客味蕾 - 牛面頰以赤紅酒慢火燉煮，令膠質充分釋放，肉質軟嫩至入口即化。配以香滑薯蓉及時令蔬菜，紅酒醬汁醇厚濃郁，為經典歐陸風味增添溫暖層次。還有炙烤封門柳溫泉蛋飯（套餐港幣$128） - 選用肉味濃郁、口感柔嫩的封門柳，以高溫炙烤鎖住肉汁，呈現外焦內嫩的理想口感。配上流心溫泉蛋及特製醬汁，帶來濃厚肉香與蛋香交融的滿足滋味，是肉食愛好者不容錯過的人氣之選。

不得不提明太子野菌魷魚卷卷粉（套餐港幣$108）及味噌蘑菇燴羊肩配薯蓉（套餐港 幣$148） - 前者用特色長身卷卷粉拌入鮮魷魚、香炒野菌及濃郁明太子醬汁，海鮮鮮味與菌香互相交織，口感彈牙富層次，散發濃厚和風風味。後者以日式味噌取代傳統紅酒作燴煮基底，將羊肩肉與蘑菇慢火燉煮至軟嫩入味。味噌的深層旨味巧妙平衡羊肉的濃郁香氣，配上綿密薯蓉，帶來溫潤而富層次的味覺享受。

下午茶時段 (下午2時30分至5時) 多款鹹甜兼備的輕食選擇 享受慢活時光 特別推介西班牙蛋餅（套餐港幣$68）及日式天婦羅粟米餅伴番茄莎莎及水波蛋（套餐港幣$68）- 蛋餅用洋蔥與薯仔經慢火烹調至柔軟甘甜，再與蛋液一同煎製成厚實金 黃的西班牙蛋餅。口感綿密細緻，蛋香與蔬菜天然甜味完美融合，呈現樸實而經典的 地道風味。天婦羅粟米餅則以香甜粟米裹上輕盈天婦羅麵糊炸至金黃酥脆，配以清新 番茄莎莎及嫩滑水波蛋。酸甜、香脆與柔滑口感層層交織，為味蕾帶來清爽而豐富的 層次享受。

還有兩款「內外兼備」的多士，包括明太子蝦多士（套餐港幣$78）和照燒黑毛豬五花腩厚法式多士（套餐港幣$88），大廚將經典的蝦多士發揮得淋漓盡致 - 鮮蝦肉與明太子巧妙融合，厚鋪於吐司之上，邊緣裹上芝麻後炸至金黃香脆。濃郁鮮香的明太子與彈嫩蝦肉完美配搭，外層酥脆、內裡鮮嫩，口感豐富而充滿和風特色。至於創新的黑毛豬五花腩厚法式多士 - 厚切法式多士煎至金黃鬆軟，散發濃郁牛油與蛋香，配搭以秘製照燒汁烹調的黑毛豬五花腩。鹹甜交織的醬香與豐盈肉香相得益彰，帶來令人回味的豐富滋味。

糖水店價錢 酒店級甜品滋味 Amazing 同時帶來多款充滿創意及打卡特色的甜品，將西式與日式甜品精華巧妙融合。首選清涼南國風茶碗蒸（套餐港幣$68） - 將傳統日式茶碗蒸以創新手法化身精緻甜品。以牛奶、香草豆莢及新鮮蛋白慢蒸而成，加入鮮甜鳳梨果肉，口感細滑如絲。配上香脆芒果千層酥及熱帶水果，酥脆、果香與蛋香層層交織，帶來充滿南國風情的甜蜜享受，是一款特別而味道富層次的甜品。另有香草雪糕泡芙配熱朱古力醬（套餐港幣$58） - 採用日本麵粉製作酥脆輕盈的泡芙外層，夾入香濃幼滑的雲呢拿雪糕，再淋上暖暖朱古力醬。冷熱交融之間，帶來豐富口感與幸福滋味。

不得不提極受歡迎的日式甜品 - 雲朵班戟（單點港幣$88），共有椰香芒果、黑芝麻豆花、焦糖燉蛋及朱古力開心果四款口味。每日以新鮮雞蛋即製，呈現如雲朵般輕盈鬆軟的班戟口感。其中雲朵班戟(黑芝麻豆花)靈感源自中式糖水文化，以香濃本地黑芝麻醬忌廉及豆腐花忌廉入饌，配搭煙韌麻糬，將中西風味巧妙融合，帶來別具特色的甜品體驗。 還有清新味道之選 - 夏橘玉羹（單點港幣$52）- 以夏夜星空為創作靈感，晶瑩剔透的錦玉羹配上鮮甜橘子、香印提子及日式柚子雪糕，再點綴可愛仰臥小貓咪造型忌廉芝士慕絲。甜而不膩，充滿濃厚日式風情與童趣美感，是兼具視覺與味覺享受的人氣打卡甜品。

所有套餐均隨餐奉送免費即磨咖啡或精選茶品，或另加港幣$15升級尊享手作咖啡，午市套餐更可以優惠價港幣$25配搭精選甜品一份。 其他散點精選 除了時段限定菜式外，Amazing 亦供應一系列全天候散點選擇，推介如：

紫蘇牛油蒜香多士 （單點港幣$28）

明太子煙三文魚脆多士（單點港幣$58）

番茄牛油果蟹肉他他 （單點港幣$78）

適合家庭、朋友聚會及輕鬆分享。 把握一連串9月Amazing開幕禮遇 外賣手作咖啡買一送一優惠 (2026年9月1-30日)

2026年9月份逢星期三：凡於早上8時至10時購買任何外賣手作咖啡，即可享買一送一優惠。 可選款式：美式黑咖啡 (Americano)、牛奶咖啡 (Latte) 或濃縮咖啡湯力 (Espresso Tonic)

註：買一送一優惠之兩杯咖啡款式必須相同。

甜品半價優惠 (2026年9月11-30日)

凡於下午茶時段惠顧任何餐飲，即可享指定散點甜品半價優惠。

註：半價優惠之指定甜品可向職員查詢，所有優惠另設原價加一服務費。 生日賓客禮遇 (2026年9月11-30日)

凡於晚市時段（17:00–20:00）惠顧之生日賓客，即可獲贈精選生日甜品乙份。 註：只適用於生日當天或生日前後3天內惠顧，須於入座前最少2天預訂。 細味‧分享‧打卡禮遇 (2026年9月11-30日)

於2026年9月11日至30日期間，凡堂食顧客於社交媒體分享用餐照片並標籤： #LifeTastesAmazing，即可獲贈 Amazing 限量版掛耳咖啡乙份。

註：數量有限，送完即止。

中秋別注版甜品「嫦娥奔月」登場 適逢中秋佳節，Amazing 特別推出期間限定甜品「嫦娥奔月」。以中秋月夜為創作靈感，選用油麻地果欄時令鮮果、58%黑朱古力製作流心心太軟，配搭清新芒果雪葩及手工嫦娥曲奇，呈獻節日限定的甜蜜滋味，與賓客共度團圓佳節。

售價：HK$60 [只限堂食]

供應日期：2026年9月18日至27日

供應時間：11:00 – 20:00 (午市、下午茶及晚市時段)

註：所有單點食物、飲品和套餐另加一服務 查詢及預訂

電話：852-2783 3268

WhatsApp：5723 3083

網上預訂：https://tinyurl.com/msnwtd4

地 址：香港九龍窩打老道23號城景國際大堂 (港鐵油麻地地鐵站A2出口)

營業時間：2026年9月起 (9月10日除外)，早上8時至晚上8時