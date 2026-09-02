2026 名廚之最推介餐廳頒獎典禮逾百間優秀餐廳獲嘉許

由亞洲餐飲廚藝協會主辦、香港中華煤氣有限公司贊助的「The Best of the Best MASTERCHEF 2026 名廚之最推介餐廳頒獎典禮」，於2026年9月1日下午假香港會議展覽中心隆重舉行。本屆活動反應熱烈，吸引超過 200 間優質餐廳踴躍報名參加，最終有逾百間卓越餐廳脫穎而出，獲得「名廚之最推介餐廳 2026」之殊榮。 多位政商界領袖、國際餐飲協會代表及權威名廚親臨現場支持，包括：亞洲餐飲廚藝協會創會主席拿督林和忠、主席黎志華、總理事曾偉、北京分會主席衛樹景、福建省分會主席陳承傳、海南分會主席王國驊、香港中華煤氣有限公司總經理（工商市務及營業）江紹權、投資推廣署總裁(消費品及款待)黃思敏、香港酒店旅遊專業人士學會副會長馮國雄、Informa Markets商業開發執行副總裁 Mr. Michael Duck、中國烹飪協會餐飲服務專委會主席劉永忠、澳門廚藝協會主席阮錦鴻、粵港澳酒店總經理協會執行主席金陽及秘書長安強；以及多位知名名廚與文旅專家等。

「The Best of the Best MASTERCHEF」旨在表揚堅持卓越品質的餐飲品牌，鼓勵業界自我提升服務與廚藝水準。同時，透過權威性的嘉許，向全球展現亞洲獨特而多元的飲食魅力，傳承並推廣精湛的中外飲食文化，進一步鞏固香港作為國際「美食天堂」的崇高地位。 林和忠於致開幕辭表示，是次活動內容豐富，除日間舉行「Best of the Best MasterChef」活動外，晚間亦設內地品牌推介及出海頒獎儀式，團隊同事工作量甚大。近年香港餐飲營商環境大不如前，但不少優秀餐廳仍然顧客絡繹不絕，部分更要預早一個月訂位。他勉勵業界縱使面對逆境，仍要堅持做好出品，期盼餐飲同業再接再厲。

黎志華致辭表示，今日為亞洲餐飲廚藝協會舉辦嘅「Best of the Best MasterChef名廚之最大賞」典禮。今年評選嚴格考核場地環境與衛生，最終選出近百間實至名歸的優質餐廳。他提到外圍局勢拖累環球經濟，香港食肆面對經營壓力，加上港人北上消費，挑戰重重。政府透過足球賽、電競、演唱會等活動吸引遊客。他呼籲業界提升食物、服務及衛生質素，留住本地消費，憑藉信心與努力共渡難關。

江紹權表示，很高興代表公司出席「Best of the Best名廚之最推介餐廳頒獎典禮」這項餐飲界年度盛事。香港雖地方細小，卻匯聚環球美食。他指雖然餐飲業面對挑戰，但文旅活動、本地食材及低碳營運亦帶來新商機。不論老字號、創意新店或社區小店，堅守品質把握機遇便可突圍。他讚揚餐飲人用心烹調服務，煤氣公司會繼續透過企業優化、高效爐具等支援業界可持續發展。

香港中華煤氣有限公司總經理江紹權頒發本屆榮獲 TOP 10餐廳。

頒獎典禮的重頭戲——「THE BEST OF THE BEST MASTERCHEF RECOMMENDATION RESTAURANT TOP 10」 獎項由香港中華煤氣有限公司總經理江紹權頒發。本屆榮獲 TOP 10 殊榮的餐廳陣容鼎盛包括：8 1/2 Otto E Mezzo Bombana、Alain Ducasse at Morpheus、Gaddi's、Jade Dragon譽瓏軒、L'Atelier de Joël Robuchon (Hong Kong)、Robuchon au Dôme、Spring Moon 嘉麟樓、Tin Lung Heen 天龍軒、Tosca di Angelo及The 8。 此外，大會亦頒發了涵蓋頂級中菜、環球法餐、日韓料理、東南亞風味及特色大排檔等多元組別的推介餐廳，如唐述 (Chinesology)、CulinArt 1862、明閣、百樂潮州、自助山及天頤等，充份體現了亞洲餐飲業的多樣性與活力。

同日晚上，大會接續舉行「名廚之最推薦餐廳頒獎典禮（內地品牌）暨 2026 中華名廚大賞賽頒獎典禮」盛大晚宴。晚宴在莊嚴的奏唱國歌儀式中拉開序幕，來自全國各地包括北京、內蒙古、福建、湖北、海南、大灣區多個城市及香港地區的 35 間優秀餐飲代表與競賽隊伍浩蕩進場，並於台上留影，氣氛熱烈。

晚宴上隆重頒發了「內地品牌推薦餐廳」獎項，包括湖南老灶台、文記蝦一跳、佬麻雀、大榕樹下、木屋燒烤、SOUTH SEA SEAFOOD、深圳喜悅酒家、茅君薈·前海嘉宴、金光鴿王、羊媽媽、富臨食品及千家客共 12 間知名內地餐飲企業獲獎。 林和忠接受訪問時表示，今晚晚宴設有兩大頒獎環節，分別為比賽獎項以及內地品牌出海頒獎，參與範圍拓展至大灣區，呈現多元業界成果。日間有近百間獲獎餐廳，晚宴則有三十多個內地品牌參與。有關推介名單會交予各地旅遊局，方便遊客按指南尋找香港優質食肆。評審會參考知名度、服務、衛生、網絡點評，亦會實地試食考察。

投資推廣署總裁（消費品及款待）黃思敏表示，署方為來港發展的餐飲品牌提供覆蓋整個業務週期的免費一站式諮詢服務。內容涵蓋落戶初期的牌照申請、法規安排、人才簽證及店舖選址，以及後續的業務對接、融資策略與海外擴展。她補充，特區政府去年成立「內地企業出海專班」，匯聚跨界別資源協助內地企業拓展國際市場，而餐飲業為重點支援行業之一。署方將繼續協助企業善用香港優勢，立足香港並走向世界。

湖南老灶台執行總裁袁潔

湖南老灶台執行總裁袁潔表示，今晚與香港餐飲同業交流，收穫豐碩。香港作為國際美食之都，同業前輩在食材把控、口味調適與市場營運上的寶貴經驗，給予我極大啟發。未來我們計劃將「湖南老灶臺農業餐飲」與「文記蝦一跳」帶進香港。我們不會盲目照搬，而是會在保留核心風味精髓的前提下，結合本地飲食習慣與供應鏈進行優化，盼能為港人帶來優質地道風味，深化兩地飲食文化交流。