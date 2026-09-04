毛俊輝劇藝慈善基金會成立 以半世紀功架搭建香港戲劇承傳新平台

獲香港特區政府正式認可的註冊慈善機構「毛俊輝劇藝慈善基金會」日前正式成立。歷經一年多籌備，基金會以毛俊輝教授逾五十年的劇藝積澱為根基，秉持「劇藝無界、承傳無限」的願景，全面投入本土劇藝文化承傳、人才培育、藝術創新及兩地文化交流。

毛俊輝教授深耕舞台與教學半個世紀，是香港演藝學院建校核心教學團隊成員，亦為香港話劇團公司化後首任藝術總監，其後更出任香港演藝學院戲曲學院創院院長。多年來他堅持「融匯中西、推陳出新」的藝術理念，締造多項標誌性藝術成果。基金會的成立，標誌着他將畢生藝術心得轉化為社會公用資源，推動本土文化資產的活化與永續發展。