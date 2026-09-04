毛俊輝劇藝慈善基金會成立 以半世紀功架搭建香港戲劇承傳新平台

獲香港特區政府正式認可的註冊慈善機構「毛俊輝劇藝慈善基金會」日前正式成立。歷經一年多籌備，基金會以毛俊輝教授逾五十年的劇藝積澱為根基，秉持「劇藝無界、承傳無限」的願景，全面投入本土劇藝文化承傳、人才培育、藝術創新及兩地文化交流。
毛俊輝教授深耕舞台與教學半個世紀，是香港演藝學院建校核心教學團隊成員，亦為香港話劇團公司化後首任藝術總監，其後更出任香港演藝學院戲曲學院創院院長。多年來他堅持「融匯中西、推陳出新」的藝術理念，締造多項標誌性藝術成果。基金會的成立，標誌着他將畢生藝術心得轉化為社會公用資源，推動本土文化資產的活化與永續發展。
雙軌並行：一面向上突破，一面向橫伸展
基金會規劃了「雙軌並行」的藝術體系。向上突破的「無界劇場 Open Theatre」，支持專業人才進階創作，探索跨越當下的創作版圖；向橫伸展的「大眾劇場 People Theatre」，則踐行藝術普惠、回饋社會的初心 ，將專業劇藝帶入社區，發揮戲劇滋養身心、服務社會的價值。
毛俊輝教授坦言，正是業界同儕與社會友好的支持，促使他建立一個突破傳統慈善框架、專注劇藝深耕的專業平台。基金會將透過系統化劇藝研創及「人才孵化計劃」，培育新生代接班人，打磨兼具本土底蘊與國際視野的原創作品。
兩地藝文界齊聚見證
發布會當日，香港特別行政區政府文化體育及旅遊局副局長劉震、深圳市文化廣電旅遊體育局副局長丁中元、基金會創會副主席胡美儀，以及香港演藝學院校長陳頌瑛、香港藝術節行政總監余潔儀、香港話劇團行政總監梁子麒等均有到場。基金會同時邀得多位業界權威組成顧問團，為未來發展提供策略指導。
「不是毛俊輝個人的，是屬於大家的」
毛教授補充，基金會以搭建香港劇藝研創與承傳橋樑為核心定位，將積極聯結海內外不同領域合作夥伴 ，探索劇藝 創作新技巧與新模式，推動戲劇人才與作品持續迭代。他動情強調：「這基金會不是毛俊輝個人的，是屬於大家的。」呼籲社會各界有錢出錢、有力出力，同心守護香港文化根脈，讓劇藝薪火代代相傳。