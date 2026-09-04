熱門搜尋:
西藏尼泊爾泥石流 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 叡璟 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
市場資訊
出版：2026-Sep-04 14:40
更新：2026-Sep-04 14:40

毛俊輝劇藝慈善基金會成立 以半世紀功架搭建香港戲劇承傳新平台

分享：
「毛俊輝劇藝慈善基金會」創會主席毛俊輝 (左) 與創會副主席胡美儀 (右)合照。兩人攜手成立基金會，致力推動香港劇藝的傳承與革新。

「毛俊輝劇藝慈善基金會」創會主席毛俊輝 (左) 與創會副主席胡美儀 (右)合照。兩人攜手成立基金會，致力推動香港劇藝的傳承與革新。

獲香港特區政府正式認可的註冊慈善機構「毛俊輝劇藝慈善基金會」日前正式成立。歷經一年多籌備，基金會以毛俊輝教授逾五十年的劇藝積澱為根基，秉持「劇藝無界、承傳無限」的願景，全面投入本土劇藝文化承傳、人才培育、藝術創新及兩地文化交流。

毛俊輝教授深耕舞台與教學半個世紀，是香港演藝學院建校核心教學團隊成員，亦為香港話劇團公司化後首任藝術總監，其後更出任香港演藝學院戲曲學院創院院長。多年來他堅持「融匯中西、推陳出新」的藝術理念，締造多項標誌性藝術成果。基金會的成立，標誌着他將畢生藝術心得轉化為社會公用資源，推動本土文化資產的活化與永續發展。

雙軌並行：一面向上突破，一面向橫伸展

基金會規劃了「雙軌並行」的藝術體系。向上突破的「無界劇場 Open Theatre」，支持專業人才進階創作，探索跨越當下的創作版圖；向橫伸展的「大眾劇場 People Theatre」，則踐行藝術普惠、回饋社會的初心 ，將專業劇藝帶入社區，發揮戲劇滋養身心、服務社會的價值。

毛俊輝教授坦言，正是業界同儕與社會友好的支持，促使他建立一個突破傳統慈善框架、專注劇藝深耕的專業平台。基金會將透過系統化劇藝研創及「人才孵化計劃」，培育新生代接班人，打磨兼具本土底蘊與國際視野的原創作品。

「毛俊輝劇藝慈善基金會」創會主席毛俊輝於發布會上致辭，闡述基金會的成立宗旨、發展目標以及推動「無界劇場」與「大眾劇場」的藝術願景。

「毛俊輝劇藝慈善基金會」正式成立。（左起）基金會創會副主席胡美儀、深圳市文化廣電旅遊體育局副局長丁中元、基金會創會主席毛俊輝，以及香港特別行政區政府文化體育及旅遊局副局長劉震共同主持啟動儀式。

兩地藝文界齊聚見證

發布會當日，香港特別行政區政府文化體育及旅遊局副局長劉震、深圳市文化廣電旅遊體育局副局長丁中元、基金會創會副主席胡美儀，以及香港演藝學院校長陳頌瑛、香港藝術節行政總監余潔儀、香港話劇團行政總監梁子麒等均有到場。基金會同時邀得多位業界權威組成顧問團，為未來發展提供策略指導。

「毛俊輝劇藝慈善基金會」創會主席毛俊輝於發布會上致辭，闡述基金會的成立宗旨、發展目標以及推動「無界劇場」與「大眾劇場」的藝術願景。(1)

「毛俊輝劇藝慈善基金會」創會主席毛俊輝於發布會上致辭，闡述基金會的成立宗旨、發展目標以及推動「無界劇場」與「大眾劇場」的藝術願景。

「不是毛俊輝個人的，是屬於大家的」

毛教授補充，基金會以搭建香港劇藝研創與承傳橋樑為核心定位，將積極聯結海內外不同領域合作夥伴 ，探索劇藝 創作新技巧與新模式，推動戲劇人才與作品持續迭代。他動情強調：「這基金會不是毛俊輝個人的，是屬於大家的。」呼籲社會各界有錢出錢、有力出力，同心守護香港文化根脈，讓劇藝薪火代代相傳。

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務