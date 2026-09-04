八達通第三屆「828 樂悠節」反應熱烈 現金回贈加碼三倍至2,888萬元 連結樂悠咭至「嘟嘟賞」可額外獲8元迎新回贈

八達通舉辦第三屆「828 樂悠節」，自8 月28日推出以來反應熱烈，多間參與商戶銷售額顯著上升，部分更錄得高達三倍增長，這不僅反映樂悠族消費動力強勁，亦印證「828 樂悠節」有效帶動長者約同親朋好友出行、發掘商戶優惠，為本地經濟注入新活 力。 為答謝樂悠咭持有人的踴躍支持，並慶祝「828 樂悠節」踏入三周年，八達通宣布將現金回贈獎賞加碼三倍，總回贈金額由828萬元大幅提升至2,888萬元，讓更多樂悠族享受更多消費優惠；同時，活動將繼續推行「嘟嘟賞」迎新賞，鼓勵樂悠族體驗全新數碼獎賞平台，盡享更多消費禮遇。

參與商戶生意暢旺 銀髮消費力持續釋放 現金回贈總額加碼至2,888萬元 今年「828 樂悠節」規模為歷屆最大，聯同逾130個商戶、覆蓋全港超過7,200個零售點，推出逾180項專屬優惠，涵蓋餐飲美饌、生活百貨、個人護理及保健養生等多個消費類別。活動推出短短一星期，已吸引大批樂悠咭持有人到參與商戶消費，多個商戶錄得可觀的銷售增長，部分商戶的銷售額更較活動前增長三倍。 有見及此，八達通宣布決定將現金回贈總額由原定828萬元大幅提升三倍至2,888萬元，以回應樂悠族的熱烈支持，並鼓勵長者把握優惠盡情消費。由即日起至9 月10日推廣期內，樂悠咭持有人於任何「828 樂悠節」參與商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元或以上，即可獲8元現金回贈。每張樂悠咭於推廣期內最多可獲100次回贈，即最高可獲800元回贈。

八達通行政總裁應天麒表示：「八達通每天陪伴市民穿梭香港不同角落，「828 樂悠節」正正希望鼓勵樂悠族多出行、多體驗，與家人、朋友及社區保持聯繫。今屆活動反應熱烈，充分展現銀髮族的活力，亦為本地經濟注入強大動力。為答謝長者和商戶的支持，我們特別加碼推出回贈獎賞，讓全港樂悠卡持有人都可以受惠其中。我們希望大家藉此機會約同親朋好友一起發掘不同的商戶優惠和社區的有趣事，在消費之餘共享相聚的時光，營造一個更有活力、更共融的香港。」