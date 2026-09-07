Asgard EV 推出香港首創「流動充電車」：24小時全天候應急救援 15 分鐘極速續航80公里

香港本土創科企業Asgard EV推出全新「Asgard EV流動充電車」服務。隨著香港電動車普及，Asgard EV繼於全港各區建立超過8個固定超級充電站後，進一步將服務延伸至路面應急救援，為車主提供「固定超充＋流動救援」的全方位無縫充電服務，引領本地電動車能源解決方案邁向新里程。 24小時全天候應急救援 告別昂貴拖車 當電動車主遇上電量耗盡或無法啟動的突發狀況時，只需透過Asgard EV流動充電車官網或客戶服務熱線，即可召喚流動充電車前往指定地點。服務覆蓋公路路邊、戶外露天停車場及私人屋苑地下車位等。此服務旨在協助車主在短時間內獲取足夠電量，以駛往就近充電站或完成基本行程，避免因電量不足而被迫等待昂貴且耗時的拖車服務。

充電15分鐘回復80公里續航力 支援全港主流 Asgard EV流動充電車搭載工業級60kW高功率直流快充系統，最高輸出電流達150A。救援人員抵達現場後，只需為車輛極速充電10至15分鐘（補充約10至15 kWh電量），即可提供50至80公里的緊急續航力，協助車輛即時重獲動能。為應對香港狹窄或限高的特殊路面場景，流動充電車特別配備7米超長充電線，即使故障車輛停泊於戶外通道或入口，亦能輕鬆跨位延伸連接。其充電接口支援CCS2主流本地規格。目前，該項流動救援服務收費由HKD680起，定價清晰透明。