泰象啤（Chang Beer）全新「DISCOVER THE FLAVOURS OF THAILAND」抽獎活動 買滿HK$50即有機會贏取香港來回泰國高級經濟艙機票

隨著港人對東南亞旅遊及泰式美食的熱情持續高漲，泰國知名啤酒品牌 泰象啤（Chang Beer）由即日起至 9 月 24 日期間，推出全新「DISCOVER THE FLAVOURS OF THAILAND」大型抽獎活動！希望透過地道的泰菜搭配體驗與豐富的旅遊禮遇，讓全港市民在品嚐冰涼爽口泰象啤的同時，輕鬆飛往泰國解鎖奢華假期。

頭獎送出「升級機艙體驗」 豪華送你飛泰國

本次推廣活動以「探索泰國風味」為主題，凡於活動期間內在指定商戶購買任何泰象啤產品滿 HK$50（以單一收據及折實價計算），即可登錄指定網頁參加抽獎。本次抽獎大獎特別送出「2 張香港來回泰國高級經濟艙機票」（價值港幣 $20,000），讓幸運兒能攜同親友享受舒適升級的機艙體驗，輕鬆展開泰國海島或美食之旅。