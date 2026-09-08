泰象啤（Chang Beer）全新「DISCOVER THE FLAVOURS OF THAILAND」抽獎活動 買滿HK$50即有機會贏取香港來回泰國高級經濟艙機票

隨著港人對東南亞旅遊及泰式美食的熱情持續高漲，泰國知名啤酒品牌 泰象啤（Chang Beer）由即日起至 9 月 24 日期間，推出全新「DISCOVER THE FLAVOURS OF THAILAND」大型抽獎活動！希望透過地道的泰菜搭配體驗與豐富的旅遊禮遇，讓全港市民在品嚐冰涼爽口泰象啤的同時，輕鬆飛往泰國解鎖奢華假期。
頭獎送出「升級機艙體驗」 豪華送你飛泰國
本次推廣活動以「探索泰國風味」為主題，凡於活動期間內在指定商戶購買任何泰象啤產品滿 HK$50（以單一收據及折實價計算），即可登錄指定網頁參加抽獎。本次抽獎大獎特別送出「2 張香港來回泰國高級經濟艙機票」（價值港幣 $20,000），讓幸運兒能攜同親友享受舒適升級的機艙體驗，輕鬆展開泰國海島或美食之旅。
中獎率高！送出五星級SPA及名牌行李箱等多達70個獎額
除了備受矚目的泰國機票外，泰象啤亦貼心考慮到不同市民的休閒喜好，特別規劃了一系列極具吸引力的二至五獎，總中獎名額多達 70 個以上，讓大家即使未能抽中機票，都有機會體驗極致放鬆：
頭獎（1名）
2 張香港來回泰國高級經濟艙機票（價值港幣 $20,000，享升級機艙體驗）
二獎（2名）
Victorinox Airox Advanced 高級行李箱
三獎（2名）
香港五星級酒店泰式 SPA 體驗（與親友一同享受極致放鬆）
四獎（20名）
Klook 電子禮券（價值港幣 $200）
五獎（50名）
Chang 獨家驚喜福袋
完美搭配泰式美食與串燒 隨時隨地 Chill 一 Chill
不論是炎夏配搭正宗泰國菜、香辣串燒，或是打邊爐，爽口解渴的泰象啤均為絕佳搭檔。泰象啤希望藉由此項活動，將泰國道地的休閒（Chill）生活態度帶入香港人的日常生活中。
「DISCOVER THE FLAVOURS OF THAILAND」抽獎活動詳情：
· 推廣日期： 即日起至2026 年9 月 24 日截止 (以收據日期為準)
· 參加方法： 於指定商戶購買任何泰象啤產品滿 HK$50 或以上（以單一收據及折實價計算），掃描海報 QR Code 登入指定網頁（https://octopus-opl.com/form/Chang2026ld），上傳所需資料（清晰收據相片、中文或英文姓名，須與香港身份證相同，及香港身份證號碼首 4 個數字），即可參加抽獎。
· 得獎公佈： 得獎名單將於 2026 年 10 月 2 日刊登於《星島日報》及《The Standard》。
· 活動查詢熱線： 2739 3133（星期一至五，辦公時間內 10:00–12:30 & 14:30–17:30）
#推廣生意的競賽牌照號碼： 61695
#上述產品、服務及優惠受條款及細則約束
#禁止向十八歲以下人士售賣或供應酒精飲料