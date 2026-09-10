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出版：2026-Sep-10 17:50
更新：2026-Sep-10 17:50

《十月初五的月光》重播 佘詩曼凍齡26年 | 原早已食NMN保養2年

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佘詩曼《十月初五的月光》重播，26年前的經典角色「祝君好」再度掀起港劇迷回憶殺！網民感嘆：「阿佘陪伴自己成長，自己早已成家立室，但她依然美貌如昔！」

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逆齡美貌全靠NMN保養秘訣再成焦點 阿佘分享：「我一向都有好嚴格做皮膚管理，保養品我就會定期食NMN。試過幾個牌子，最後揀咗WholeLove MED，全逆齡食咗兩年，連細紋都淡咗，全靠NMN打好底，幫我皮膚keep住好狀態！」

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+根據華人藥業產品滿意度調查 (20263月至5) 30名受訪者服用NMN全逆齡至尊的意見調查

需配合均衡飲食

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