《十月初五的月光》重播 佘詩曼凍齡26年 | 原早已食NMN保養2年

佘詩曼《十月初五的月光》重播，26年前的經典角色「祝君好」再度掀起港劇迷回憶殺！網民感嘆：「阿佘陪伴自己成長，自己早已成家立室，但她依然美貌如昔！」
逆齡美貌全靠NMN保養秘訣再成焦點 阿佘分享：「我一向都有好嚴格做皮膚管理，保養品我就會定期食NMN。試過幾個牌子，最後揀咗WholeLove MED，全逆齡食咗兩年，連細紋都淡咗，全靠NMN打好底，幫我皮膚keep住好狀態！」
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# WholeLove MED 全逆齡系列連續3年全港銷售No.1. 資料來源: 歐睿國際按2023至2025年香港零售渠道銷售金額計算，NMN產品定義為：以β-煙醯胺單核苷酸 (Nicotinamide Mononucleotide，NMN) 為功能性成分，於產品包裝、成分表或名稱包含NMN字樣的膳食保健品，於2026年1月完成調研 > SGS檢測報告2025
+根據華人藥業產品滿意度調查 (2026年3月至5月) 30名受訪者服用NMN全逆齡至尊的意見調查
需配合均衡飲食