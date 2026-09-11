全港首個「Q嘜」認證優質煤氣煮食爐 煤氣公司Mia Cucina智能煮食爐限時減$400

煤氣集團旗下「Towngas Lifestyle名氣家」一直致力研發嶄新智能爐具，旗下Mia Cucina煮食爐更是全港首個獲「樂悠Q嘜」認證的品牌，充份肯定Mia Cucina煮食爐的優質質量及安全性。配合多重安心設計及煤氣公司獨有的售後保障服務，締造更便捷、更安心可靠的明火入廚體驗。現時購買指定智能嵌入式平面爐，即可享高達$400現金折扣*。

Mia Cucina旗下的智能嵌入式平面爐 — TBM62GTXAM-i及SBM62GXXAM-i獲得由香港優質標誌局頒發的「樂悠Q嘜」認證，為全港首個獲得樂齡產品優質認證的品牌。兩款爐具除了提供切氣保護裝置、兒童安全鎖及耐用強化玻璃面等基本安全設計外，用戶亦可透過手機應用程式連接爐具，透過物聯網（IoT）技術，享用離家未熄火警示、遙距緊急熄火、智慧時間掣、家人共享監察使用狀況及定時發出爐具使用中提示等智慧功能，讓用戶無論身處何地，均可透過手機全面掌控爐具狀態。Towngas Lifestyle更提供包括24小時客服支援、永久免費上門檢查及保養（首3年包零件）、24小時內維修及星期日維修服務，讓用家加倍安心。即日起至2026年11月15日，購買指定煤氣爐具可享高達$500折扣優惠，凡購買任何名氣家品牌指定煮食爐具產品，更可以低至6折優惠加配抽油煙機，享受至抵組合優惠，更可免$500安裝費用！客戶並可以限時加購價$2,280，加購TGC多功能浴暖寶。