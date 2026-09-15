道路安全議會主辦「道路安全 STEAM 比賽2026-27」正式啟動接受報名 結合創意與科技 攜手中小學生締造更安全道路環境

由道路安全議會主辦，運輸及物流局、教育局、香港警務處、運輸署、路政署及專業機構全力支持，並由香港新興科技教育協會（HKNETEA）擔任比賽顧問的「道路安全 STEAM 比賽2026-27」即日公開接受報名。比賽的參賽對象為全港小一至小六（小學組）及中一至中六（中學組）全日制學生。作品提交截止日期為2027年3月31日（星期三）。

是次比賽以跨學科STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）及智慧城市概念為核心，鼓勵全港中小學生審視日常道路安全狀況，發揮創新思維，提出切實可行的解決方案。比賽涵蓋行人安全、交通安全城教育計劃、單車安全及不專注駕駛四大主題，總獎品包括價值超過港幣60,000元的書券及豐富獎品。