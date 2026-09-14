德國寶邁向45周年！三喜臨門 香港總部．觀塘、灣仔、樂富陳列室 同步盛大開幕

德國寶集團創辦人兼董事長陳國民博士, MH（右）於開幕典禮上與主持人香港資深電台DJ侯嘉明（左）及各位來賓分享德國寶45年來的點滴與品牌未來發展方向。

德國寶邁向45周年！品牌自1982年創立至今，一直以土瓜灣作為香港總部。到今年邁向45周年的重要里程碑，德國寶香港總部正式從土瓜灣喬遷至觀塘，而德國寶灣仔及樂富全新陳列室，亦同步盛大開幕。德國寶於2026年9月10日在品牌的香港總部＠觀塘舉行隆重盛大的開幕典禮！

品牌近年更積極開發智能家居產品，一APP智控全屋家電傢俬，以及專為老友記而設的銀髮科技電器產品及傢俬，助您實現完美的家——Living the Lifestyle，貫徹「家有德國寶，生活無煩惱」的宗旨！

德國寶以儲水式電熱水器起家，多年來一直秉持安全、健康、環保理念，推陳出新，發展至今，全線產品包括德國Clage熱水器系列、澳洲Solahart太陽能熱水器、Zip Water過濾直飲系統、嵌入式廚房電器、煮食及生活小電器、家品，以至全屋裝修設計、訂製傢俬及廚櫃一應俱全。

德國寶全新總部坐落於九龍東核心商業區甲級寫字樓——觀塘海濱道135號宏基資本大廈27樓及28樓全層，擁有極高獨立性與開揚空間感，整體設計及裝修由德國寶團隊包辦，採用大面積落地玻璃窗設計，可無遮擋觀看無敵海景，將維多利亞港、啟德郵輪碼頭及遊艇會盡收眼底，亦是德國寶訂製傢俬及廚櫃、全屋裝修設計服務的完美示範。

接待處牆身採用現代感十足的垂直木條造型牆搭配大理石質感黑紅金色接待櫃檯，盡顯尊貴形象；大型會議室配備全景落地玻璃，配置智能顯示屏與專業會議系統，展現專業商務氣派。而辦公區域採用大量木質元素，包括暖色木地板及木質牆身，以及玻璃元素，配合圓弧形設計，同時加入綠化植物點綴，營造出明亮、自然且極具現代感的時尚辦公環境。