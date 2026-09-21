理大「記憶彩虹」計劃助認知障礙長者跨越搬遷挑戰 發揮醫社合一、產學研協同力量 為香港未來長者友善規劃提供參考

彩虹邨重建計劃即將展開，對不少居住多年的長者而言，搬遷不僅是更換居所，更涉及生活習慣、人際網絡及社區記憶的重大改變，當中認知障礙症長者在面對陌生社區時往往承受更大壓力。香港理工大學賽馬會社會創新設計院（J.C.DISI）獲選為「滙豐香港社區夥伴計劃2025」社區夥伴，攜手理大護理學院、關護長者協會及各項目夥伴，自上年9月起於彩虹邨推展「記憶彩虹」計劃，進行有關認知障礙症的社區早期介入，透過基線研究、社區參與及共融活動、共創設計工作坊，以及創新的桌上遊戲工具，協助長者適應重建帶來的轉變及提供早期支援。

彩虹邨重建不單是搬屋 更是香港邁向超高齡社會的縮影

理大J.C.DISI暫任總監林美華指出，計劃的誕生源於對香港未來人口流動及高齡化趨勢的關注。隨着北部都會區未來將容納約250萬人口，以及全港逾20條公共屋邨陸續進入重建階段，大批居民將面臨搬遷。彩虹邨目前長者人口接近三成，正好反映香港未來社會即將面對的超高齡化挑戰，當中不乏認知障礙症長者。「對認知障礙症患者而言，搬遷往往不只是更換居所，而是失去熟悉的生活座標。長者習慣透過街道、商舖、顏色等圖像記憶建立空間認知，一旦離開熟悉環境，容易失去方向感及安全感，精神壓力亦可能進一步影響身體健康」。

她表示理大近年一直推動認知障礙友善社區發展，希望透過公眾教育、模擬體驗及前線培訓，提升社區對認知障礙症的理解與同理心，期望在香港不同的社區建立認知障礙友善文化。團隊亦結合理大醫護及科研優勢，以實證為本方式推動「社會處方」理念，「社會處方」即是不吃藥，透過藝術活動、社區參與元素，加上跨專業合作如「醫社合一」的模式，協助長者減輕焦慮、調節心理，實踐「生活醫學」理念。「未來我們希望由醫療領域再拓展，加入『生活醫學』，透過一些生活管理，譬如營養、睡眠等有實證的東西去修復身體。」 以社區共創保存彩虹邨記憶 提早建立適應能力

理大J.C.DISI高級經理鄭依依表示「記憶彩虹」計劃重點在前期介入，舉辦多項社區活動，包括學生帶領社區導賞、主題展覽及社區節等，讓居民、學生、照顧者及社區夥伴共同參與，在保存彩虹邨集體回憶的同時，提升公眾對認知障礙症的認識，建立認知障礙友善社區的基礎，以承托長者搬遷時的需要。計劃並透過研究記錄居民原有社區連繫、生活習慣及支援需要，為未來其他公共屋邨重建項目提供參考。

其中一項重點成果是由居民、照顧者、社工及義工共同設計的社區工具套桌上遊戲《彩虹三部曲》。「公共屋邨搬遷涉及不同階段及程序，對長者而言往往相當複雜，因此團隊希望以較輕鬆、有互動性的方式協助他們理解搬遷安排。」桌遊系列分為三個階段，包括透過社區回憶建立情感連繫的《記憶彩虹》、協助長者整理舊物及面對取捨的《斷拾離紅綠燈》，以及協助規劃搬遷手續、健康狀況及家庭安排的《彩虹部署》。目標是將繁複的搬遷過程轉化為循序漸進的心理與實務準備，幫助長者及照顧者更從容面對轉變。 未知是最大的恐懼 前線支援協助長者渡過適應期

作為「記憶彩虹」計劃中的跨界協作夥伴，關護長者協會自2009年起在多個屋邨開展銀鈴護士站，為長者提供基層醫療服務。在彩虹邨宣佈重建時，協會預視到重建會為長者帶來不同的身心健康影響，因此積極投入前線個案跟進與資源轉介工作，並串連護士、職業治療師、物理治療師及社工等專業人員，成為連結各方的橋樑，使學術研究與設計成果得以真正「入屋」，落實應用於社區之中。 關護長者協會社工伍楚謙（Kelvin）表示認知障礙症長者與一般長者最大的分別，在於認知功能下降後，會逐漸失去空間感、組織能力及處理日常事務的能力，因此面對搬遷時所承受的困難亦較一般人更大。他指出一次搬屋涉及健康、家庭關係、財務安排、新居適應等不同層面，對長者而言本已不容易，對認知障礙症患者更是巨大挑戰。部分居民雖然獲得家人支援，但社區中仍有不少獨居或支援網絡薄弱的長者，需要額外關注和協助。 他坦言搬遷帶來的影響不只體現在居住環境，更可能波及整體身心健康，包括失眠、焦慮及食慾下降等問題。團隊從情感支援及實際協助兩方面介入，當中「未知」往往才是長者最大的恐懼，「居民最關心的是何時搬、搬去哪裡，以及實際如何安排搬遷。雖然政府會透過書信通知發布消息，但長者在未正式確認新單位前，往往需要漫長的時間等待，這種不確定性容易加劇焦慮。因此「記憶彩虹」計劃及早提供資訊、協助長者做好各種準備，正正是支援的關鍵。 重建在即 長者夫婦細說彩虹邨歲月

甄生和甄太是彩虹邨第一期重建居民，二人在彩虹邨居住近27年，雖然曾輾轉搬過不少地方，但最終在這裡找到安穩的家。平日他們最常到牛池灣街市和附近超市買菜，偶爾到彩楓茶餐廳用膳。對他們而言，彩虹邨不僅交通方便、生活配套完善，更充滿濃厚人情味。甄太憶述甄生曾因身體不適暈倒，幸得熱心鄰居協助，雙方後來更交換聯絡方式。「這裡的人很好，見面總會打招呼。」多年來建立的鄰里情誼，正是舊屋邨無可取替的東西。