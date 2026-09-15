「中銀人壽圖入城野定向挑戰賽2027」　首度進駐荃葵青 融合非遺客家花帶編織元素　連結社區文化故事

由中銀集團人壽保險有限公司（「中銀人壽」）與香港青年獎勵計劃（AYP）攜手推出的大型定向盛事「中銀人壽圖入城野定向挑戰賽2027」（「圖入城野」）將於2027年1月24日（星期日）進駐荃灣及葵青區，賽事已正式公開接受報名。圖入城野連續3年獲香港特別行政區民政及青年事務局鼎力支持，為青年節@HK亮點項目之一。今屆賽事以「編織荃葵青」為主題，並首度將非物質文化遺產元素創新融入至城市定向活動，鼓勵參賽者深入探索區內歷史文化及社區故事。

中銀人壽執行總裁鄧子平表示：「中銀人壽多年來與AYP緊密合作，由『圖出山野』到『圖入城野』定向賽，我們共同見證了青年參加者在挑戰中建立自信、發揮潛能，並透過團隊合作培養溝通技巧與抗逆力，這正是我們一直重視的青年人全人發展理念。今次首度將賽事延伸至荃葵青，並創新融入客家編織等非遺元素，讓青年在挑戰自我的同時，加深對香港文化的認識與歸屬感。透過『政、商、社』跨界別合作，我們期望為青年創造更多學習、探索及發展的機會，培育具備自信、視野、堅韌毅力及團隊精神的新一代。」

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，公司多年來與 AYP 緊密合作，樂見青年在定向挑戰中建立自信與抗逆力。

AYP總監陳潔儀表示：「圖入城野是AYP青年發展工作的重要籌款項目，經費全數用於支持本港青年發展項目。賽事配合特區政府《青年發展藍圖》的願景和方針，希望推廣定向運動，同時培育青年人正向思維、正向價值觀，增強團隊精神，推動全人發展。我們也希望鼓勵青年人勇於接受挑戰、發揮潛能及從困難中成長，這正好呼應AYP培養青年全人發展的理念。」

活動大使及香港冰攀運動員龔子珊多年來一直支持AYP定向賽事，今屆賽事更會參與其中。她分享時表示：「參與AYP訓練我的抗逆力及解難能力，也學會堅持向目標進發，追求夢想。AYP也教會我一種做人的態度，如何去做選擇、平衡和取捨。這些其實應用在冰雪攀登、搶包山和團隊定向都很相似。我相信賽事定能鼓勵更多青年人學習到這種做人態度，裝備自己迎接更多挑戰。」

「圖入城野」是一項融合城市探索與野外挑戰的團隊定向活動，參賽者透過徒步或乘坐公共交通工具（的士除外），穿梭區內特色建築、歷史景點與客家文化地標，發掘和探索社區的文化點滴。賽事適合初學者至具經驗的參加者，無論是家庭、朋友組隊或企業團隊，皆可樂在其中。完成挑戰後，參賽者可參與賽後攤位及非遺體驗活動，親身感受非遺與中華文化的獨特魅力。今屆大會亦特別串連荃灣及葵青區內的特色餐飲小店，為參賽者送上獨家餐飲優惠，以實際行動鼓勵本地消費，促進社區共融與可持續發展。

活動詳情及參加方法 • 比賽日期：2027 年 1 月 24 日（星期日） • 比賽範圍：荃灣區、葵青區 • 比賽形式：隊際5小時及3小時奪分式城市定向比賽 • 比賽名額：1,000人，先到先得 • 比賽特色：豐富參賽禮遇、文化及社區探索、賽後攤位及體驗活動 • 截止日期：2026年11月30日（星期一）中午12時正 • 活動詳情及報名：https://ayp.org.hk/youth-development/wild-in-the-city-2027/ • 查詢詳情：2157 8630（致電或WhatsApp查詢）／[email protected] 賽事組別 賽事 組別 資格 參加費 最低籌款額 5小時 男子高手挑戰盃 14歲或以上 每隊 HK$600 每隊 HK$600 女子高手挑戰盃 14歲或以上 中銀人壽混合高手挑戰盃 14歲或以上

（必須包含男性及女性隊員） AYP邀請盃 14歲或以上 受邀參賽 3小時 世一同學盃 13至24歲全日制學生 每隊 HK$300 / 中銀人壽老友同行盃 6歲或以上，

必須包含至少一名60歲或以上的隊員 每隊 HK$300 每隊 HK$300 中銀人壽活力新星盃 13歲或以上 每隊 HK$400 每隊 HK$400 中銀人壽歡樂親子盃 必須包含至少一名6至13歲及

一名18歲或以上的隊員 中銀人壽工商機構盃 18歲或以上 每隊 HK$10,000 / 制服團體盃 13歲或以上制服團體會員 受邀參賽

冠名贊助：中銀人壽 中銀集團人壽保險有限公司（「中銀人壽」）於香港創立，服務本地市場多年，發展至今已成為全港最大的人壽保險公司之一，致力為客戶提供周全的人壽保險、財富管理及退休保障服務。中銀人壽股東包括中銀香港（控股）有限公司及中銀集團保險有限公司。中銀人壽透過保險專屬代理、經紀公司、電子渠道，以及中國銀行（香港）有限公司、集友銀行有限公司多家分行專業的客戶經理，於本港銷售壽險産品，並提供度身訂造的保險及財務策劃服務，滿足客戶不同的需要及個人理財目標。中銀人壽財務實力雄厚，榮獲國際評級機構標準普爾授予財政實力評級A級，穆迪評級亦確認財務實力評級為A1。