五菱香港引入「Darion Taxi」純電動的士 具備540公里的長續航能力，專注於香港的士市場

主禮嘉賓 (左起) 1 趙世祺：上汽通用五菱海外事業部澳新市場經理；2 覃振杰總監｜上汽通用五菱股份有限公司 海外事業部澳新非運營總監；3 文穎怡 BBS，JP｜執業律師、香港立法會議員 4 陳恒鑌SBS，JP｜民建聯副主席、香港立法會議員；5 王健文先生MH｜厲俊汽車有限公司 董事總經理；6林銘鋒｜香港立法會議員（航運交通界）；7 陳沛良｜香港立法會議員（保險界）；8 李耀培博士｜中國香港汽車會永遠榮譽會長

在香港政府大力推動交通減碳及的士行業電動化革新的背景下，香港傳統的士模式迎來了重大的變革。針對香港全新的的士政策及實際營運需求，上汽通用五菱香港與澳門總代理厲俊汽車有限公司於2026年9月15日在大埔科學園舉行新聞發布會，正式推出專為香港市場設計的純電商用的士——Darion Taxi，為本地綠色智慧出行及的士行業升級提供核心動力。 此次推出的Darion Taxi並非簡單的車型改良，而是上汽通用五菱總部聯合厲俊汽車有限公司深入參考香港政策標準、本地路況、司機營運痛點以及市民出行需求而定制開發的專屬的士車型。該項目目標是要緊抓香港的士政策變革契機，與五菱總部的研發團隊合作，結合立法會議員、政府部門和的士業界的寶貴意見，對車輛在續航、充電、空間及實用性等方面進行全面優化，打造出完全適配香港市場需求的純電動的士解決方案。該舉措不僅是上汽通用五菱在香港市場的重要戰略里程碑，也是其在國際一線城市商用車市場深耕的關鍵一步。

王健文先生MH｜厲俊汽車有限公司 董事總經理主持揭幕禮

業界頂級核心亮點 徹底解決電動的士營運痛點 Darion Taxi 針對香港機場、口岸、市區長途和短途接載等多樣化營運需求提供了全方位解決方案，其三大核心優勢重新定義了香港電動的士標準： 1. 540 公里超長續航與2C直流快充技術，使營運收益最大化 新車搭載先進的新能源動力系統，能夠支援全天候的路面營運，大幅減少中途充電次數。配合行業領先的2C DC快充技術，只需短時間即可完成充電，大大提高了營運效率。 2. 6 座靈活空間與1200公升特大行李艙 車型完美契合香港最新的士配置政策，採用6座位設計滿足多人乘坐需求，並擁有可折疊的第三排座椅設計，可容納超大型行李箱和更多出行物品。

3. 成熟的量產技術與原廠保障，讓你無後顧之憂 Darion Taxi 是在五菱全球熱賣車型的基礎上進行升級改良過的，並且已經在香港的道路上進行多次實地測試和市場驗證。凡由原廠購買的五菱車輛，都享有全面的原廠維修和保養售後支援。發布會當天，Darion Taxi 已開放全港預訂。 強強聯手深耕香港 以服務與品質助力行業轉型 的士作為香港公共交通的重要核心板塊，車輛綜合品質不僅關係城市對外出行形象，更直接影響全港的士從業者的營運生計。深耕港澳汽車市場多年的厲俊汽車，精準掌握本地的士營運模式與業界痛點。

覃振杰總監｜上汽通用五菱股份有限公司 海外事業部澳新非運營總監致辭

權威嘉賓鼎力支持 見證香港的士行業新里程碑 發布會匯集政府官員、立法會議員、業界專家及行業領袖。當天厲俊汽車管理團隊詳細介紹了Darion Taxi的技術優勢、營運價值及未來市場規劃。主禮嘉賓共同主持了新車揭幕儀式，共同見證香港純電的士發展的新突破。活動設有媒體拍攝、新車體驗及問答環節，誠邀全港媒體參與採訪報道。